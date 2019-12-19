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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020 yılında takıma daha fazla yatırım yapmaya hazır

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Ferrari, 2020 yılında takıma daha fazla yatırım yapmaya hazır
Ekleyen:
19 Ara 2019 10:13

Ferrari, 2020’nin biraz daha masraflı geçecek olmasından dolayı, Formula 1 takımına yeni bir simülatör de dahil olmak üzere daha çok yatırım yapmaya hazır.

İtalyan takım Mercedes’in 2010’lu yılları şampiyon bitirmesiyle beraber 10 yıl içerisinde şampiyonluk kazanamadı ve şampiyon olmadan geçirdikleri 11. sezona girmek üzereler.

Takım patronu Mattia Binotto ile beraber katıldıkları, Autosport/motorsport.com’un da katıldığı medya yemeğinde konuşan Ferrari CEO’su Louis Camilleri, markanın geçirdiği rekor kıran finansal yıldan sonra, buna yeni araçları SF90 Stradale hybrid modelinin tanıtılması da dahil, Maranello’daki yüzlerin güldüğünü söyledi.

Güçlü ekonomik getirilerin F1 takımını da etkileyeceğinin teminatını veren Camilleri, tek bir şirket olduklarını ve araba satışlarının Mattia Binotto’nun işinin finansal kısmını da ilgilendirdiğini belirtti.

“Yatırım yapmak için de hazırız. Neyse ki araç satışlarımız, sadece insanları değil, yatırımlarımızla beraber altyapıyı da destekleyecek durumda.”

Bu proje Ferrari’nin motor ve aerodinami olarak gözden geçirdiği 2020 aracının gelişimiyle aynı zamana denk gelecek ve 2021 sezonu için hazırlıkta önemli bir rol oynayacak.

Binotto, bunun bir sonraki seneki bütçelerini nasıl etkileyeceği sorusu üzerine, “Evet, biraz daha masraflı olacak.” yanıtını verdi.

“Elimizde olan bütçe bizim işimize yarayan bütçe. Tabii ki üzerinde çalıştığımız projelerin sayısı eskiye göre tabii ki daha fazla. Hepimiz 2021 aracı için çalışmaya erken başladık. Bu yüzden evet, gelecek senenin bütçesinde belirli bir artış olacak, sadece para olarak değil olanaklar olarak da programları devam ettirip geliştirmemiz için ekstra çalışanlara ihtiyacımız olacak. Bence durum, şu anda yönetilebilecek bir durumda olmalı.”

2021’de kurallara eklenecek olan bütçe kısıtlaması nedeniyle takımların elindeki bütçeler çok düşük bir miktarda olacak olsa da sürücü maaşları bütçe sınırlamasına dahil olmayacak. Bunun üzerine, kuralların başarılı olup araçların birbirine daha çok yaklaşması ihtimali sonucunda sürücülerin takımlardan daha çok para isteyeceğine dair öneriler ortaya çıktı.

Camilleri bu konu hakkında “Ben bundan dolayı endişelenmiyorum.” demekle yetindi.

Ferrari, Binotto’nun ilk yılı olması itibariyle zaten 2019 bütçesini artırmıştı, ancak sezonun ilk yarısında galibiyet göremediler ve Mercedes’e yenildiler. Buna rağmen Camilleri takım patronunun performansından gayet memnun.

“Sabırlı olmalıyız, düzenliliğe ve stabil bir ortama ihtiyacımız var. Formula 1 tarihine baktığımızda, eski zamanlarda McLaren olsun Ferrari olsun, günümüzde de Red Bull ve Mercedes, sadece bir tane ortak nokta vardı, o da takım içindeki düzen.”

“Birbirleriyle yakından çalışmayı öğrendiler. Bu bizim üzerinde çalıştığımız bir şey.” “Mattia birlik ve beraberliğin yüksek olduğu bir takım yarattığından emin olmak için çok fazla vakit harcıyor.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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