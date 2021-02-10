Albers: "Hamilton daha çok para kazanabileceği bir takım olup olmadığına bakacaktır"

De Telegraaf’in podcastine konuk olan Albers, Hamilton’ın daha düşük bir maaş isteğinde bulunması gerektiğini ve bu savaştan Mercedes’in galip çıktığını düşünüyor.

Albers, “Mercedes elektrikli araçlara çok büyük yatırımlarda bulunuyor ve Lewis de bu döneme uymayan bir maaş isteği ve diğer taleplerle kapılarını çaldı. Kesinlikle koronavirüs dönemine uymayan istekler... Bu yüzden tek yıllık bir sözleşme imzalandı. Hamilton ise bu süre zarfında ekonominin toparlanmasını ve daha yüksek bir maaş talep etmeyi umuyor. Şu anda ise Mercedes’in teklifini kabul etmek zorunda çünkü öbür türlü koltuksuz kalacaktı.”

Eski pilota göre Mercedes’te Toto Wolff’ün etkisi arttıkça, takım patronunun karşılaşacağı risk de artıyor.

Bu konuda Albers, “Wolff INEOS’la birlikte takımda daha da büyük bir paya sahip oldu ve bu da kendi cebinden daha da çok para çıkacağı manasına geliyor. Elbette daha fazla gelir elde etmek için Lewis’in maaşını ödeyeceklerdir.”

Albers, yaşı ilerlese de Hamilton’ın yarışlardan yakın zamanda çekilmesini beklemiyor hatta İngiliz pilotun başka bir takıma geçeceğini düşünüyor.

Albers, “Lewis şu anda durmayacak, performans olarak istediği seviyede. Bazen çekileceğini söylüyor fakat gösteriden hoşnut ve onun yakın zamanda işi bırakacağını sanmam. Fakat sene içinde daha çok kazanabileceği bir takıma geçip geçemeyeceğine bakacağını düşünüyorum.”

“Daha çok kazanacağı bir takıma geçeceğini düşünüyorum. Sezon sırasında kesinlikle etrafına bakmaya başlayacaktır.”

“Açık sözlü bir pilot ve bu yüzden Formula 1’de kalmak isteyeceğini düşünüyorum çünkü burada her zaman fikrini paylaşabilir.”

“Bunu yaptığı her şeyde görebilirsiniz, sıklıkla Amerika’ya diğer yıldızlarla buluşmaya gidiyor. Bu yaşam tarzını korumak istiyor ve bu yüzden kesinlikle Formula 1’de devam edecektir.”

“Sporu bırakacak olursa kısa sürede bir kara deliğe çekileceğini düşünüyorum.” dedi.

Albers Hamilton’ın diğer sebeplerle birlikte, spora duyduğu tutkudan ötürü de emekli olmak istemeyeceğini düşünüyor.

Bu konuda ise eski F1 pilotu şu sözleri söyledi: “Lewis şimdilik durmayacaktır çünkü halen formunda.”

“Bazen emekli olabileceğini söylüyor fakat bu spordan gerçekten çok zevk alıyor. Gösteriyi de seviyor ve seviyesini de yükseltmek istiyor.”

“Dolayısıyla gelecek sene bile duracağını düşünmüyorum. Bu dünyada evindeymiş gibi hissediyor, aynı zamanda dünyanın en büyük sanatçılarıyla da ilişki kurabiliyor.”