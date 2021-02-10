Portekiz, 2021 F1 takvimindeki son boşluğu doldurmaya hazırlanıyor!

Formula 1, her ne kadar resmi olarak açıklanmasa bile 2 Mayıs'taki boş yer için tercihini Portekiz'den yana kullanmıştı. Ancak ülkedeki zorlu COVID-19 durumu nedeniyle yarışın geleceğiyle ilgili belirsizlik oluştu ve bu da Bahreyn'de çifte yarış yapılma ihtimalini gündeme getirdi.

Ancak son günlerde F1 ve yarış organizatörü arasında yapılan görüşmelerin ardından her iki tarafın da yarışı gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğu ve yarışın planlandığı gibi gerçekleşeceği öğrenildi.

Durum hakkında oldukça iyi bilgilere sahip olan kaynaklar, F1'in Portekiz yarışını 2 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini ve böylelikle takvimdeki son boş yerin de ortadan kalacağını bildirdiler.

Portekiz'le ilgili bu kararın ardından sezon, 28 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve ardından 18 Nisan'da Imola yarışı yapılacak. İki hafta sonra da Portimao yarışı gerçekleştirilecek.

Takımların Perşembe günü yapılacak olan F1 Komisyonu toplantısında, 2021 takvimiyle ilgili planlardan resmi olarak haberdar edilecekler.

Portekiz GP'sine devam etme kararı bazı riskleri de beraberinde getiriyor. F1 takımlarının çoğunun bulunduğu Birleşik Krallık, Portekiz'den gelenler için yeni önlemler getirdi. Ülke şu anda 'kırmızı listede' ve her yabancı yolcunun ülkeden döndükten sonra on gün karantina altına alınması gerekiyor. Sonuç olarak, personelin Portekiz ve İspanya GP arasında İngilere'ye gidip gelebilmesi imkansız görünüyor.

F1, Portekiz'in gerçekleşmemesi halinde Bahreyn'de çifte yarış düzenlemeyi planlıyordu ve bu konuda görüşmeler vardı.

Ancak Portekiz planı her zaman öncelikli olduğu ve Bahreyn'de çifte yarış yapılması konusunda bazı görüşmeler olsa bile, bu planların hiçbir zaman ciddi şekilde tartışılmadığı anlaşılıyor.

Perşembe günü yapılacak F1 Komisyonu toplantısında yeni takvimin yanı sıra bir dizi önemli kararın daha alınması bekleniyor.

F1, yarın yapılacak toplanda sprint yarışlarına yönelik bir oylama gerçekleştirecek ve ayrıca motor gelişiminin 2022'den itibaren dondurulup dondurulmayacağını tartışıcak.

2021 F1 takvimi:

28 Mart - Bahreyn GP

18 Nisan - Emilia Romagna GP

2 Mayıs - Portekiz GP

9 Mayıs - İspanya GP

23 Mayıs - Monako GP

6 Haziran - Azerbaycan GP

13 Haziran - Kanada GP

27 Haziran - Fransa GP

4 Temmuz - Avusturya GP

18 Temmuz - İngiltere GP

1 Ağustos - Macaristan GP

29 Ağustos - Belçika GP

5 Eylül - Hollanda GP

12 Eylül - İtalya GP

26 Eylül - Rusya GP

3 Ekim - Singapur GP

10 Ekim - Japonya GP

24 Ekim - Amerika Birleşik Devletleri GP

31 Ekim - Mexico City GP

7 Kasım - Sao Paulo GP

21 Kasım - Avustralya GP

5 Aralık - Suudi Arabistan GP

12 Aralık - Abu Dhabi GP