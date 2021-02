Formula 1 yeni sezonda gökkuşağı temasını kullanmayacak

WeRaceAsOne girişimi, COVID-19 krizi ve ayrımcılıkla ilgili kampanyaları desteklemek amacıyla geçen yıl başlatılmıştı. Formula 1, sosyal anlamda katkı sağlayarak, sporu olumlu yönde değiştirmek istiyordu.

Girişim, katılan on ekibin renkleriyle oluşan "gökkuşağı" temasını kullanıyordu ve hem pistlerde hem de araçlarda girişimi desteklemek amacıyla bu logolar kullanılıyordu.

2021'de durum artık böyle olmayacak. F1, çarşamba günü We Race As One girişimi için yeni hedefler belirlediğini duyurdu.

F1'in açıklamasında, "Korona krizi hala devam eden bir savaş ve biz platformda üç ana konuya odaklanıyoruz. Bu başlıklar: sürdürülebilirlik; çeşitlilik ve kapsayıcılık; topluluk. Bunlar, halihazırda adım attığımız, ancak önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha da fazlasını yapmak istediğimiz alanlar."

Geçen yıl, sürücüler ırkçılığa karşı ortak bir duruş sergilemek amacıyla her yarıştan kısa bir süre önce bir araya geliyordu ve bazı sürücüler diz çöküyordu. Bu çalışma 2021'de de yapılacak, ancak kesin detayların sürücülerle tartışılması bekleniyor.

The Safety Car on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

We Race As One girişimi aynı zamanda sürdürülebilirliğe ve çevreye daha fazla odaklanacak. F1, 2021'de gelecekte sürdürülebilir yakıtlarla yarışmaya başlamak için 'net bir rota' belirlemek istiyor. Aynı zamanda padokta plastik kullanımının azaltılması ve Formula 1'in lojistik tarafı da yeniden ele alınacak ve bazı konularda, navlun sayısını azaltmak amacıyla uzaktan operasyona geçilecek.

Önemli başka hedefler ise "Formula 1 içerisinde az temsil edilen gruplara stajlar ve eğitimler sağlayarak, spor içerisinde önemli bir kariyer fırsatı sağlamak" ve "çeşitli ve imkanı az olan geçmişten gelen yetenekli mühendislik öğrencilerine burslar sağlamak ve eğitimleri sırasında F1'de ve seri içerisindeki takımlarda iş fırsatı sağlamak." olacak.

W Serisi aynı zamanda Formula 1'de de önemli bir rol oynayacak. F1, FIA'nın motor sporlarındaki kadın sayısını artırmak amacıyla kurduğu bu seriye daha fazla dikkat çekmek istiyor. Sadece kadın sürücülerin yarıştığı bu seri, sekiz hafta sonunda Formula 1'in destek serisi olacak.