Aitken, Avusturya'daki ikinci yarışta Williams'la antrenman turlarına katılacak

Bu yıl sezon içi testleri yapılmayacağı için çaylak sürücüler daha az fırsata sahip olacak ve hangi takımların genç sürücülere test yapma fırsatı vereceği bilinmiyordu. Williams, 2020'de genç bir sürücüye ilk seansta F1 aracı kullanma fırsatı veren ilk ekip olacak.

Campos F2 sürücüsü Aitken, daha önce Renault ile 2018'de test yaptı ve 2018 Barselona'ya ek olarak 2019 İspanya ve Bahreyn testlerinde tam gün sürüş yaptı. Fakat mevcut Williams'ı henüz sürmedi.

Grove merkezli ekibin araç performansı şef Dave Robson, Aitken'in cuma günü piste çıkacağını doğruladı.

Robson, “Hava izin veriyorsa, bazı alternatif yaklaşımları test etmek için nadir sahip olabileceğimiz bir fırsatımız olacak. Cuma günü Jack Aitken'e ilk seans'ta George’un aracına geçme fırsatı vereceğiz ve FW43 ile ilk deneyimini elde edecek." dedi.

"Jack, Grove'daki mühendislerle çok çalışıyor ve yoğun test programımıza devam ederken, onunla pist üstünde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Williams, aynı pistte bir hafta önce yarış yapıldığı için zaten çok fazla veriye sahip olacak ve bu yüzden ilk seansta başka bir sürücünün piste çıkması, takıma çok fazla şey kaybettirmeyecek. Bu yüzden bunun son derece akıllıca bir hamle olduğu düşünülebilir.

Ayrıca COVID-19 testinin pozitif çıkma ihtimaline karşı, takımın yedek pilotunun araçla ilgili deneyime sahip olması da son derece önemli görünüyor.