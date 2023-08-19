DTM Lausitzring: Aitken ilk galibiyetine ulaştı, Ayhancan 16.

Pole pozisyonundan başladığı yarışın startında liderliği koruyan ve bütün yarışı kontrol altında tutan çaylak Aitken, damalı bayrağı rahatça ilk sırada gördü.

Kariyerinin ilk galibiyetine uzanan Aitken böylece sezonun dokuzuncu galibi olmayı başardı, halen iki yarış kazanabilmiş bir isim yok!

İkinci sıra geçen haftanın galiplerinden Mirko Bortolotti'ye giderken, bir sıra yükselmeyi başaran Kelvin van der Linde podyumu tamamlamayı başardı.

Bu, üç farklı üreticinin podyumda temsil edilmesi anlamına geliyordu.

Pit stoplarda Kelvin'e geçilen Lucas Auer dördüncülükle yetinirken, geçen yıl buradaki iki yarışı da kazanan Sheldon van der Linde beşinci sırada yer aldı.

Altıncılık pit çıkışında Riccardo Rossi ile girdiği mücadeleyi kazanan Luca Stolz'a giderken, iki sıra kaybeden Rossi hiç olmazsa yedinciliği koruyabildi.

İlk onu McLaren ile Formula E anlaşması sona eren Rene Rast, Thierry Vermeulen ve Marco Wittmann tamamladı.

Günün en sıkıntılı ismi ise hiç şüphesiz ki Thomas Preining oldu, şampiyona lideri, yarış başlarken ilk virajda Franck Perera'ya çarptı ve Luca Engstler ile bir teması tetikledi.

Temasın ardından Engstler çakıla saplanarak yarış dışı kaldı, Perera da pite dönerek yarışı bıraktı.

Olup biteni hızlıca inceleyen hakemler Preining'e üç uzun tur cezası verdi, cezaların ardından sonlara düşen Preining biraz olsun toparlayarak 15. sıraya kadar tırmanmayı ve günün son puanını cebe atmayı başardı.

Yarışa 20. sıradan başlayan temsilcimiz Ayhancan Güven ise ilk turda dört sıra kazanmıştı ve puan mücadelesi verecek gibiydi, ancak pitlerin ardından istediği tempoyu tutturamadı ve 16. sırada kaldı.

DTM Laustizring: Yarış sonuçları