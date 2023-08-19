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DTM / Lausitzring Yarış raporu

DTM Lausitzring: Aitken ilk galibiyetine ulaştı, Ayhancan 16.

Emil Frey Ferrari sürücüsü Jack Aitken, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanmayı ve kariyerinin ilk galibiyetine uzanmayı başardı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Jack Aitken, Emil Frey Racing Ferrari Ferrari 296 GT3

Pole pozisyonundan başladığı yarışın startında liderliği koruyan ve bütün yarışı kontrol altında tutan çaylak Aitken, damalı bayrağı rahatça ilk sırada gördü.

Kariyerinin ilk galibiyetine uzanan Aitken böylece sezonun dokuzuncu galibi olmayı başardı, halen iki yarış kazanabilmiş bir isim yok!

İkinci sıra geçen haftanın galiplerinden Mirko Bortolotti'ye giderken, bir sıra yükselmeyi başaran Kelvin van der Linde podyumu tamamlamayı başardı.

Bu, üç farklı üreticinin podyumda temsil edilmesi anlamına geliyordu.

Pit stoplarda Kelvin'e geçilen Lucas Auer dördüncülükle yetinirken, geçen yıl buradaki iki yarışı da kazanan Sheldon van der Linde beşinci sırada yer aldı.

Altıncılık pit çıkışında Riccardo Rossi ile girdiği mücadeleyi kazanan Luca Stolz'a giderken, iki sıra kaybeden Rossi hiç olmazsa yedinciliği koruyabildi.

İlk onu McLaren ile Formula E anlaşması sona eren Rene Rast, Thierry Vermeulen ve Marco Wittmann tamamladı.

Günün en sıkıntılı ismi ise hiç şüphesiz ki Thomas Preining oldu, şampiyona lideri, yarış başlarken ilk virajda Franck Perera'ya çarptı ve Luca Engstler ile bir teması tetikledi.

Temasın ardından Engstler çakıla saplanarak yarış dışı kaldı, Perera da pite dönerek yarışı bıraktı.

Olup biteni hızlıca inceleyen hakemler Preining'e üç uzun tur cezası verdi, cezaların ardından sonlara düşen Preining biraz olsun toparlayarak 15. sıraya kadar tırmanmayı ve günün son puanını cebe atmayı başardı. 

Yarışa 20. sıradan başlayan temsilcimiz Ayhancan Güven ise ilk turda dört sıra kazanmıştı ve puan mücadelesi verecek gibiydi, ancak pitlerin ardından istediği tempoyu tutturamadı ve 16. sırada kaldı.

DTM Laustizring: Yarış sonuçları

 Sıra  No Sürücü Araç Fark
1 14  Jack Aitken Ferrari  
2 92  Mirko Bortolotti Lamborghini 2.394
3 K.van der Linde Audi 5.272
4 22  Lucas Auer Mercedes 6.973
5 S.van der Linde BMW 7.917
6 Luca Stolz Mercedes 8.899
7 Ricardo Feller Audi 11.078
8 33  René Rast BMW 12.252
9 69  T.Vermeulen Ferrari 12.505
10 11  Marco Wittmann BMW 14.968
11 63  Clemens Schmid Lamborghini 17.204
12 90  Dennis Olsen Porsche 20.279
13 48  Maro Engel Mercedes 21.295
14 84  Jusuf Owega Mercedes 26.320
15 91  Thomas Preining Porsche 39.529
16 24  Ayhancan Guven Porsche 44.549
17 56  Sandro Holzem BMW 46.626
18 99  Marvin Dienst Porsche 48.924
19 19  Maximilian Paul Lamborghini 2 laps
(20) Alessio Deledda Lamborghini Retirement
(3) 36  Arjun Maini Mercedes Retirement
(4) 27  David Schumacher Mercedes Retirement
(16) 83  P.Niederhauser Audi Retirement
(23) 75  Laurin Heinrich Porsche Retirement
(16) 40  Mattia Drudi Audi Retirement
(25) Tim Heinemann Porsche Retirement
(27) 94  Franck Perera Lamborghini Retirement
  Luca Engstler Audi Retirement
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DTM Lausitzring: İlk yarışta pole pozisyonu Jack Aitken'in, Ayhancan 20. sırada

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