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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

AlphaTauri, 10. turda Gasly'e yarışı bırakmasını söylemiş

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AlphaTauri, 10. turda Gasly'e yarışı bırakmasını söylemiş
Ekleyen:
, Editör
6 Tem 2020 07:32

Yarışı yedinci sırada bitiren Pierre Gasly, ilk turlarının ardından araçtaki fren sorunu yüzünden yarışı bırakmaya yaklaştığını itiraf etti.

Pierre Gasly, 12. sıradan başladığı yarışta istikrarlı performans sergileyen sürücülerden bir tanesiydi ve öndeki olaylardan faydalandığı gibi, yarışı boyunca hiçbir hata yapmadı ve damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

Gasly, arka planda göründüğünden daha fazla zorluk olduğunu ve hatta 10. turda yarışı bırakma kararı aldıklarını bile söyledi.

Fransız pilot, "Doğruyu söylemek gerekirse yarışı bırakmaya çok yaklaşmıştık. Takım benden aslında 10. turda pite gelmemi istedi, çünkü fren pedalım tamamen gitmişti ve sıcaklık limitlerin üzerindeydi. Ben de sadece bir tur daha atmak istediğimi söyledim."

"Bana "Tamam, dene" dediler. Dışarıda kaldım, işler daha iyi hale geldi ve sonunda yedinci bitirdik. Güzeldi."

"Her şeyden önce yarışa geri dönüp bu tür bir yarışa sahip olmak inanılmaz, bu yüzden gerçekten heyecan vericiydi. Birisi hafta sonu başında bize Pazar günü yedinci olacağımızı söyleseydi hemen kabul ederdik."

"Renault ve McLaren ve Force India'ya (Racing Point) karşı yarışmanın zor olacağını biliyorduk. Yarış boyunca belalardan uzak durdum ve iyi savaşlar verdim. Sonunda birkaç puan almayı başardık ve bundan ötürü mutluyum." dedi.

Yarış dışı kalan Daniil Kvyat ise şunları ekledi: "Ocon ile temas yaşayana kadar yarış benim için gerçekten iyi gidiyordu. Çok iyi bir hızımız vardı ve daha yeni lastiklere sahiptim. Temasta ön kanadım hasar gördük ve süspansiyonum kırıldı, ayrıca lastiğim de patladı. Bu yüzden yarışım bitti. Bu olay bana bugün çok fazla puana mal oldu. Bu yüzden günün bu şekilde bitmesi üzücü ve hayal kırıklığı yaşamama neden oluyor. Bugün benim için çok güçlü bir yarış olabilirdi..."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Editör Kemal Şengül

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