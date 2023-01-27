Aitken, Wiliams'la yollarını ayırdı
Jack Aitken, spor otomobil yarışlarına odaklanmak amacıyla 2023 Formula 1 sezonu öncesinde Williams ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Aitken son üç yılını Williams'ın yedek pilotu olarak geçirdi ve ilk Grand Prix'sine 2020 Sakhir Grand Prix'sinde, George Russell'ın yerine çıktı.
O günden bu yana herhangi bir F1 yarışında yer almadı fakat simülatörde aktif şekilde çalışmaya devam ediyordu.
Tek koltuklu yarışlardaki tam zamanlı kariyerini 2021 yılında sonlandıran ve dayanıklılık yarışlarına geçen Aitken, 2023 yılında Williams'la yola devam etmeyecek.
Action Express Cadillac takımıyla Rolex 24'te IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'ndaki ilk yarışına çıkmadan önce Motorsport.com'a konuşan Aitken, "Karşılıklı olarak yollarımızı ayırmaya karar verdik."
"Geçen yıl takıma destek vermeye devam ettim, ki bu harikaydı. Takımı gerçekten seviyorum ve fabrikadan yarım saat uzaktayım, bu yüzden simülatör çalışması yapmak gayet mantıklıydı."
"Ayrıca bazı yarışlara katılmaktan ve yardım etmekten mutluluk duydum."
"Takvimim bugünlerde çok yoğun. Yarış programıma ve kariyerimin gittiği yer olan spor otomobil yarışlarına odaklanmak istiyorum. Bu konuda çok destekleyici oldular. "
"Ayrıca akademilerinden gelen daha genç çocuklar var ve onlara simülatörde hem zaman hem koltuk vermek istiyorlar. Bu da bana çok mantıklı geldi." dedi.
Ford: "F1, artık 'dikkate alınmaya değer' bir seri"
Krack: "Yeni aracımız, AMR22'ye hiç benzemeyecek"
Son Haberler
Van Der Linde: "Yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğim bir hafta sonu"
Kelvin Van Der Linde, ilk yarış hafta sonunda yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğini, ancak tüm zorluklara rağmen hızlı olabileceklerini söyledi.
Vasseur, geçiş sürecinde kendisine yardımcı olan Binotto'yu takdir ediyor
Yeni Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, selefi Mattia Binotto'nun geçiş sürecinde kendisine yardımcı olduğunu ve bu nedenle Binotto'yu takdir ettiğini söylüyor.
Grosjean: "Üç takımın pole savaşı vermesi hepimizi çıldırtacak"
Romain Grosjean, bu yıl Formula 1'de Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in katılımıyla üçlü bir pole pozisyonu mücadelesi olacağı görüşünde.
Diriye E-Prix II: McLaren pilotu Jake Hughes FE kariyerinin ilk pole'ünü aldı!
2023 Formula E sezonunun 3. yarışı olan Diriye E-Prix II öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren pilotu Jake Hughes'a gitti.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.