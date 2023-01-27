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Formula 1 Haberler

Aitken, Wiliams'la yollarını ayırdı

Jack Aitken, spor otomobil yarışlarına odaklanmak amacıyla 2023 Formula 1 sezonu öncesinde Williams ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Aitken, Wiliams'la yollarını ayırdı
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Aitken son üç yılını Williams'ın yedek pilotu olarak geçirdi ve ilk Grand Prix'sine 2020 Sakhir Grand Prix'sinde, George Russell'ın yerine çıktı.

O günden bu yana herhangi bir F1 yarışında yer almadı fakat simülatörde aktif şekilde çalışmaya devam ediyordu.

Tek koltuklu yarışlardaki tam zamanlı kariyerini 2021 yılında sonlandıran ve dayanıklılık yarışlarına geçen Aitken, 2023 yılında Williams'la yola devam etmeyecek.

Action Express Cadillac takımıyla Rolex 24'te IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'ndaki ilk yarışına çıkmadan önce Motorsport.com'a konuşan Aitken, "Karşılıklı olarak yollarımızı ayırmaya karar verdik."

"Geçen yıl takıma destek vermeye devam ettim, ki bu harikaydı. Takımı gerçekten seviyorum ve fabrikadan yarım saat uzaktayım, bu yüzden simülatör çalışması yapmak gayet mantıklıydı."

"Ayrıca bazı yarışlara katılmaktan ve yardım etmekten mutluluk duydum."

"Takvimim bugünlerde çok yoğun. Yarış programıma ve kariyerimin gittiği yer olan spor otomobil yarışlarına odaklanmak istiyorum. Bu konuda çok destekleyici oldular. "

"Ayrıca akademilerinden gelen daha genç çocuklar var ve onlara simülatörde hem zaman hem koltuk vermek istiyorlar. Bu da bana çok mantıklı geldi." dedi.

 

 

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