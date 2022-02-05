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Jack Aitken, Racing Team Turkey ile ELMS'de yarışacak!

Formula 2 yarışının galibi Jack Aitken, bu yıl Avrupa Le Mans Serisi'nde Racing Team Turkey adına mücadele edecek.

Jack Aitken, Racing Team Turkey ile ELMS'de yarışacak!
Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Jack Aitken, Formula 2'de geçirdiği yılların ardından şimdi tamamen farklı bir kariyer yönüne gidiyor. Son yıllarda Williams F1'in yedek pilotluğunu da yapan Aitken, Abu Dhabi testlerinde Williams ile piste çıkmıştı.

İngiliz sürücü, temsilcimiz Salih Yoluç ve Charlie Eastwood ile beraber Oreca 07'yi sürecek ve takım kadrosunda Harry Tincknell'ın yerini alacak.

Aitken, ”Bu yıl Racing Team Turkey ile hem ELMS hem de LMP2'de ilk kez yer alacağım için çok mutluyum."

"Bir süredir katılmak istediğim ve takip ettiğim bir şampiyonaydı."

“Salih ve Charlie'ye katılmak ve epey hızlı olan bir aracı sürmek benim için gerçekten heyecan verici. Kesinlikle podyumlar ve galibiyetler için yarışabiliriz. Başlamak ve neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Racing Team Turkey, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da TF Sport tarafından yönetilecek.

Takım sahibi Tom Ferrier, ”Şimdi LMP2'de bir yıllık deneyimimiz var ve geçen sezonun sonuçlarını büyük ölçüde geliştirebileceğimize eminiz."

"Jack, takım için harika bir isim ve hem Salih hem de Charlie'nin yanında, prototip yarışlara güzel bir başlangıç yapacağına eminim. Geçen sezonun çoğunda LMP2 Pro Am şampiyonluğu için savaştık ve bu yıl bu mücadeleyi daha da sürdüreceğiz." dedi.

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson LMP2, Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Harry Tincknell

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson LMP2, Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Harry Tincknell

Photo by: Eric Le Galliot

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