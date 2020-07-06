Giovinazzi mutlu, Raikkonen hayal kırıklığı yaşıyor

Alfa Romeo pilotları sıralama turlarında gridin en yavaş takımı gibi görünüyorlardı ancak yarışta daha iyi bir tempo ortaya koydular.

Kimi Raikkonen, 17. sıradan başladığı yarışta 12. sıraya kadar çıkmayı başarmıştı ancak Alfa Romeo'nun pit hatası yüzünden aracın sağ ön lastiği yerinden çıktı ve Fin pilot yarışa veda etti.

2007 dünya şampiyonu, “İşler iyi gözüktüğü zaman yarışı bu şekilde bitirmek üzüntü verici oluyor. Düne kıyasla bir adım ileri gitmeyi başarmıştık ve makul bir hızımız da vardı. İlk Güvenlik Aracı'nın zamanlaması bizi olumsuz etkiledi ancak buna rağmen iyi bir pozisyondaydık ve yeni lastiklerle bazı puanlar için savaşabilirdim."

"Ne yazık ki yolda kaldık, sorun sürpriz oldu çünkü bunun olacağına dair hiçbir uyarı yoktu. Ne olduğunu araştırmamız gerekecek. Şimdilik yarış koşullarındaki hızımızı olumlu kabul edebilir ve aracı geliştirmeye devam edebiliriz." dedi.

Antonio Giovinazzi ise damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü ve Alfa Romeo ile sezona puan alarak başladı.