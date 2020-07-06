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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi mutlu, Raikkonen hayal kırıklığı yaşıyor

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Giovinazzi mutlu, Raikkonen hayal kırıklığı yaşıyor
Ekleyen:
, Editör
6 Tem 2020 06:34

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, Avusturya'da puan almasının ardından mutlu olduğunu söylerken, Kimi Raikkonen pit hatası sonrası yarışa veda ettiği için hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Alfa Romeo pilotları sıralama turlarında gridin en yavaş takımı gibi görünüyorlardı ancak yarışta daha iyi bir tempo ortaya koydular.

Kimi Raikkonen, 17. sıradan başladığı yarışta 12. sıraya kadar çıkmayı başarmıştı ancak Alfa Romeo'nun pit hatası yüzünden aracın sağ ön lastiği yerinden çıktı ve Fin pilot yarışa veda etti.

2007 dünya şampiyonu, “İşler iyi gözüktüğü zaman yarışı bu şekilde bitirmek üzüntü verici oluyor. Düne kıyasla bir adım ileri gitmeyi başarmıştık ve makul bir hızımız da vardı. İlk Güvenlik Aracı'nın zamanlaması bizi olumsuz etkiledi ancak buna rağmen iyi bir pozisyondaydık ve yeni lastiklerle bazı puanlar için savaşabilirdim."

"Ne yazık ki yolda kaldık, sorun sürpriz oldu çünkü bunun olacağına dair hiçbir uyarı yoktu. Ne olduğunu araştırmamız gerekecek. Şimdilik yarış koşullarındaki hızımızı olumlu kabul edebilir ve aracı geliştirmeye devam edebiliriz." dedi.

Antonio Giovinazzi ise damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü ve Alfa Romeo ile sezona puan alarak başladı.

“Bugünkü sonuçtan gerçekten memnunum. Dünkü zorlu sıralama turlarından sonra bugün kazandığımız puanlar yapabileceğimiz maksimum şeydi. Yarış kolay olmadı, başlangıçta biraz mücadele ettik ama yarış ilerledikçe güçlendik."

"Tabii ki böyle kaotik bir yarışta biraz şansa ihtiyacınız var, ancak şansı kullanmak için hazır olmalısınız. Bunun için büyük bir mücadele verdik ve sonunda dokuzunculuk, sezona başlamak için harika bir yol."

"Garajda veya fabrikada olan herkes için mutluyum.Geliştirilmesi gereken çok şey var ama bu, sadece sezonun ilk yarışı: bolca zamanımız var ve önümüzdeki hafta araca geri dönmeyi sabırsızla bekliyorum."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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