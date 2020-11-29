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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

2021 Pirelli'leri eleştiren Hamilton, lastik savaşının F1'e geri dönmesini istiyor

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2021 Pirelli'leri eleştiren Hamilton, lastik savaşının F1'e geri dönmesini istiyor
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Lewis Hamilton, Pirelli’nin ürettiği 2021 hamur prototipine gelen eleştiriler sonrası Formula 1’in üreticiler arasındaki lastik savaşını geri getirmesini istiyor.

Bu hafta sonunun Bahreyn GP’si öncesinde 1. ve 2. antrenman seanslarında prototip C3 lastikleri denedikten sonra Hamilton, Pirelli’yi eleştirerek; “daha iyi bir lastik geliştirmek için 2 yılları olduğunu” ve F1’e “3 kilogram daha ağır bir lastik getirerek tur başına yaklaşık 1 saniye kaybettirdiklerini” söyledi.

2007’den beri Formula 1’de tek bir lastik üreticisi bulunuyor. 2005 ABD GP’sine Michelin marka lastik kullanan takımlar katılmayınca F1, Michelin ve Bridgestone arasındaki lastik savaşına son vermiş, sonrasında 2010’a kadar tüm takımlara Bridgestone lastik üreticiliği yapmıştı. Pirelli de bayrağı Bridgestone’dan devraldı.

Mevcut lastikler 2019’un başından beri kullanımda olan hamurlar, çünkü bu sezon için tasarlanan prototipler 2019 ABD GP’sinde pilotlara tanıtılınca alınan geri dönütler sonrasında reddedildi.

Mevcut lastiklerle devam edilmesi için Pirelli’ye baskı uygulanıp uygulanmadığı sorulduğunda Hamilton: “Biz pilotların lastikler hakkında ne düşündüğümüzü söylememiz zor,”

“Yapıcı olmaya çalışıyoruz, arka planda destekleyici olmaya çalışıyoruz ve hiçbir şey değişmiyor. Sonrasında medyada pek olumlu olmayan bir şey söylediğimizde de hiçbir şey değişmiyor.”

“Formula 1’de eskiden olan lastik savaşlarını gerçekten özlüyorum. Bence çok güzeldi. Hiç rekabetiniz olmayınca kendinizi kıyaslayacağınız bir temel olmuyor.”

“Bir takım olarak bizi düşünün, Max ve onun takımı adına, Mercedes’in burada olmadığını düşünün - şu anda geliştikleri gibi gelişemezlerdi çünkü şu anda başka insanları kovalayıp rekabete giriyorlar.”

“Formula 1 gelecekte farklı bir şeyler yapmalı ve bunun yapılması şart.”

Hamilton’un takım arkadaşı Valtteri Bottas da açıklamada bulunurken, “yeni lastiklerden anladığımız kadarıyla, ana fark dayanıklılık yönünden.” sözlerini söyledi. Çünkü Pirelli, şu anda F1’de rekabet eden araçlardaki hız ve çok yüksek yere basma gücünün getirdiği yükle başa çıkabilecek bir lastik üretebilmek için hamuru güçlendirdi.

2020 sezonunda birçok kez lastik sorunuyla karşılaşıldı - öne çıkanlar ise İngiltere GP’sinde her 2 Mercedes’in ve McLaren takımından Carlos Sainz’in yaşadığı ve Mugello’da Lance Stroll’ün başına gelen sorunlar oldu.

Bottas sözlerine devam etti: “Çok daha ağırlaştılar çünkü yaşadığımız sorunların veya darbelerin önlenebilmesi adına daha çok materyal koydular, bu da önemli bir şey.”

“Fakat diğer yandan beklediğimiz şekilde, performans istediğimiz gibi değildi.”

“Bir hayli yavaşlardı ve sürüşü de o kadar güzel değildi. Şahsen o lastiklerin hayranıyım diyemem.”

Bahreyn yarışının sıralama turları sonrasında röportajda Mercedes ikilisiyle birlikte konuşan Max Verstappen de yarışçıların “sadece Pirelli’yle konuşması gerektiğini ve biraz da sürücüleri dinlemelerini umut ettiğini” söyledi.

Hollandalı pilot ekledi: “Umarım onları kullanmayız, ama göreceğiz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Alex Kalinauckas

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