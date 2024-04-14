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Formula 1

Hamilton: "Ortak bir MotoGP ve F1 hafta sonu 'destansı' olur"

Lewis Hamilton, Formula 1 ve MotoGP'nin Liberty Media çatısı altında ortak hafta sonu yarışları düzenlemesinin 'destansı' olacağını söylüyor.

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1

Monster Energy

2017'den bu yana F1'in ticari haklarına sahip olan Liberty, nisan ayı başında 4.2 milyar euro değerindeki bir anlaşmayla Dorna Sports ve MotoGP'nin %86 hissesini satın aldığını duyurdu.

Bunun ardından MotoGP Dorna sportif direktörü Carlos Ezpeleta, kuruluşunun gelecekte F1 ile ortak yarış hafta sonları düzenlenmesi olasılığını 'göz ardı etmediğini' söyledi.

Son Japonya Grand Prix'sinde Autosport/Motorsport.com, İtalyan sürücünün son yarış yıllarında Valentino Rossi ile araçlarını değiştiren, ve ünlü bir MotoGP hayranı olan Mercedes pilotu Hamilton'a ortak F1 ve MotoGP etkinliklerini isteyip istemeyeceği soruldu.

Hamilton, "Bu konuda çok fazla düşünmedim ama bu konudaki başlıkları okudum." 

"Liberty'nin Formula 1 ile harika bir iş çıkardığını düşünüyorum, açıkçası [2017'den bu yana] sporun değeri artıyor. Dolayısıyla MotoGP'de de harika bir iş çıkarabileceklerini düşünüyorum."

"Bu heyecan verici çünkü MotoGP'yi seviyorum. Eğer ikisi aynı hafta sonunda olursa bu destansı bir şey olur." dedi.

Hamilton daha sonra, "Belki aynı hafta sonunda hem MotoGP'de hem de F1'de yarışabilirim!" diye şaka da yaptı.

Ortak F1 ve MotoGP yarış hafta sonu fikrinin kısa vadede olası olmadığı ve bunun Austin pisti gibi iki serinin de halihazırda yarıştığı daha büyük pistlerde gerçekleşebileceği düşünülüyor.

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1

Fotoğraf: Monster Energy

Aynı oturumda Hamilton'a, Mercedes'in yarış zaferleri için mücadeleye geri dönmeye çalışırken karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında F1 dışındaki ilgi alanlarının artık kendisi için daha önemli olup olmadığı da soruldu.

Hamilton, ana odağının Mercedes olduğunu ve 2025'te Ferrari için yarışmak üzere ayrılmadan önce galibiyetler için mücadele etmeyi hedeflediğini dile getirdi.

"Bence zor zamanlarda gidebileceğiniz tel bir yol vardır."

"Bence odak noktanızı ve ileriye dönük hedeflerinizi sıfırlamak ve yeniden belirlemek gerçekten iyi bir şey."

"Yine de geceleri beni ayakta tutan en önemli şey, 'Ne zaman tekrar galibiyet için mücadele edeceğiz? Neyi farklı yapabilirim? Neyi daha iyi yapabilirim? Sıralama turlarında kendimi nasıl geliştirebilirim? Takım için nasıl daha fazlasını yapabilirim? Hangi farklı ayarlamaları yapabiliriz?' gibi sorular."

"Bunlar beni ayakta tutuyor. Günün sonunda kazansak da kaybetsek de bir takımız. Herkes inanılmaz derecede sıkı çalışıyor, bu yüzden sadece devam etmeliyiz."

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