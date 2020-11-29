Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Yarış:
03 Saat
:
11 Dakika
:
17 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

F1 sürücüleri, Pirelli'nin yeni lastiklerini "pek çok açıdan" desteklemiyor

paylaşım
yorumlar
F1 sürücüleri, Pirelli'nin yeni lastiklerini "pek çok açıdan" desteklemiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula 1 sürücüleri, mevcut lastiklerle devam edilmesi gerektiği fikrini destekliyorlar ve 2021 lastikleriyle ilgili tek endişelerinin tur zamanı olmadığını dile getiriyorlar.

Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel'in de içerisinde bulunduğu pek çok önemli isim, cuma günkü testlerin ardından 2021 lastiklerini eleştirdiler ve bu lastiğe geçmektense, mevcut lastiklerin devam etmesi gerektiğini söylediler.

Ancak Mercedes patronu Toto Wolff, F1'in daha yavaş ve ağır olan bu lastikleri kabul etmesi gerektiğini, çünkü Pirelli'nin temelde tur zamanını geliştirmeye değil, güvenliği artırmaya odaklandığını belirtti.

Bununla birlikte güvenlikle ilgili konuya rağmen sürücüler, ortada tur zamanından daha büyük sorunlar olduğunu düşünüyorlar.

McLaren sürücüsü Carlos Sainz, sürücüler olarak Pirelli'ye neler istediklerini anlattıklarını, ancak bunun İtalyan üretici tarafından ele alınmadığını belirtti.

"Sürücülerin gönderdiği talep mektubunda, güvenlik dışında performans, aşırı ısınma ve karbarcıklanma ile ilgili pek çok talep vardı ve açıkçası, güvenlik en yüksek olmasa bile en yüksek önceliklerimizden bir tanesi."

“Ancak aynı lastikle geçirdiğimiz iki ya da üç yılın ardından, performansın ya da en azından son zamanlarda yaşadığımız aşırı ısınma sorunlarının gelişmesini bekliyorsunuz."

"Sürücüler tam olarak bu yüzden lastiğin kendisi hakkında, yani aşırı ısınma ve lastiğin hissiyatı hakkında biraz daha fazla konuşuyorlar."

“Lastiği aşırı ısınmaya karşı daha iyi olmasını istiyoruz. Bu, yarışta bizi daha iyi bir gösteri sunmaktan ve Formula 1 sürücüleri olarak zorlamaktan alıkoyan şey."

Red Bull'dan Alex Albon, yeni lastiklerle ilgili tedirginliğinin sadece tur zamanına bağlı olmadığını, lastiklerin yavaş olduğu kadar çok fazla aşındığını da söyledi.

"Bu, kesinlikle yanlış yön. Lastik gelişimi açısından doğru yönde ilerlemiyoruz."

"Elbette yapılması gereken bazı işler olduğunu düşünüyorum ve eminim ki yeni lastikler üzerinde birkaç test daha yapacağız, ancak ortalama olarak, bu lastik şu anda sahip olduğumuz lastiklerden yaklaşık bir saniye daha yavaş. Oldukça yavaştı ve oldukça fazla aşındı."

"Tabii ki halen iyi bir performans sunan ve o kadar hızlıca ısınmayan sağlam bir lastik için bastırıyoruz. Fakat ne yazık ki test ettiğimiz, doğru şekilde değildi."

Sainz'in takım arkadaşı Lando Norris, değişikliklerin arkasındaki güvenlik sebeplerini anladığını, ancak 2021 için planlanan aerodinamik değişikliklerin bu endişeleri azaltabileceğini söyledi.

Sürücülerin güvenliği artırmak için getirilen yeni lastikleri gerçekten reddedip reddetmeyecekleri sorusuna Norris şöyle yanıt verdi: “Bu, almamız gereken bir karar."

“En iyi olduğunu düşündüğümüz şey hakkında sürücüler olarak tartışmalar yapıyoruz. Tabii ki içerisinde güvenlik endişesi de var ama halihazırda işin yol tutuşu ve yere basma gücü yönünden bizi kısıtlayan şeyler var, bu da önümüzdeki sene gelecek olan aero değişimleri oluyor."

“Bence pilotlar olarak aramızda biraz daha konuşmamız ve FIA ile Pirelli ile birlikte anlaşmaya varmamız gerekiyor.”

Renault'nun Daniel Ricciardo ise şunları ekledi: "Daha fazla yol tutuş isteyip istemediğimizi her zaman konuşabiliriz, bu yeterince adil. Sürücüler olarak her zaman daha fazlasını istiyoruz."

"Ama bir de lastiğin işlevi ve geri dönütü var. Takımlar aero ve aynalar ve tüm bu küçük parçalar için çok fazla para harcıyor ve sonra bunların hiçbirini desteklemeyen bir lastik getirdiğinizde, ortaya bazı hayal kırıklığı ve düşünceler çıkıyor."

2021 Pirelli'leri eleştiren Hamilton, lastik savaşının F1'e geri dönmesini istiyor

Önceki haber

2021 Pirelli'leri eleştiren Hamilton, lastik savaşının F1'e geri dönmesini istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!

F1 2020 oyunu indirime girdi
eSpor eSpor / Son dakika

F1 2020 oyunu indirime girdi

Leclerc yarışta "mucize" beklemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc yarışta "mucize" beklemiyor

27-29 Kasım Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

27-29 Kasım Yarış Programı

Raikkonen: "Araç çok yavaş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Araç çok yavaş"

Wolff: "Motor performanslarını yakınlaştıracak sistem üreticilere hakaret olur"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motor performanslarını yakınlaştıracak sistem üreticilere hakaret olur"

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

Perez yarışta "güçlü puanlar" almayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez yarışta "güçlü puanlar" almayı hedefliyor

Son Haberler

F1 sürücüleri, Pirelli'nin yeni lastiklerini "pek çok açıdan" desteklemiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 sürücüleri, Pirelli'nin yeni lastiklerini "pek çok açıdan" desteklemiyor

2021 Pirelli'leri eleştiren Hamilton, lastik savaşının F1'e geri dönmesini istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

2021 Pirelli'leri eleştiren Hamilton, lastik savaşının F1'e geri dönmesini istiyor

Leclerc yarışta "mucize" beklemiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc yarışta "mucize" beklemiyor

F1 2020 oyunu indirime girdi
eSpr eSpor / Son dakika

F1 2020 oyunu indirime girdi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!

19s
2
eSpor

F1 2020 oyunu indirime girdi

2s
3
Formula 1

Leclerc yarışta "mucize" beklemiyor

1s
4
GENEL

27-29 Kasım Yarış Programı

2g
5
Formula 1

Raikkonen: "Araç çok yavaş"

3s

Son Haberler

F1 sürücüleri, Pirelli'nin yeni lastiklerini "pek çok açıdan" desteklemiyor
F1

F1 sürücüleri, Pirelli'nin yeni lastiklerini "pek çok açıdan" desteklemiyor

2021 Pirelli'leri eleştiren Hamilton, lastik savaşının F1'e geri dönmesini istiyor
F1

2021 Pirelli'leri eleştiren Hamilton, lastik savaşının F1'e geri dönmesini istiyor

Leclerc yarışta "mucize" beklemiyor
F1

Leclerc yarışta "mucize" beklemiyor

F1 2020 oyunu indirime girdi
eSpr

F1 2020 oyunu indirime girdi

Perez yarışta "güçlü puanlar" almayı hedefliyor
F1

Perez yarışta "güçlü puanlar" almayı hedefliyor

Son Videolar

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
27 Kas 2020

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.