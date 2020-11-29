F1 sürücüleri, Pirelli'nin yeni lastiklerini "pek çok açıdan" desteklemiyor

Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel'in de içerisinde bulunduğu pek çok önemli isim, cuma günkü testlerin ardından 2021 lastiklerini eleştirdiler ve bu lastiğe geçmektense, mevcut lastiklerin devam etmesi gerektiğini söylediler.

Ancak Mercedes patronu Toto Wolff, F1'in daha yavaş ve ağır olan bu lastikleri kabul etmesi gerektiğini, çünkü Pirelli'nin temelde tur zamanını geliştirmeye değil, güvenliği artırmaya odaklandığını belirtti.

Bununla birlikte güvenlikle ilgili konuya rağmen sürücüler, ortada tur zamanından daha büyük sorunlar olduğunu düşünüyorlar.

McLaren sürücüsü Carlos Sainz, sürücüler olarak Pirelli'ye neler istediklerini anlattıklarını, ancak bunun İtalyan üretici tarafından ele alınmadığını belirtti.

"Sürücülerin gönderdiği talep mektubunda, güvenlik dışında performans, aşırı ısınma ve karbarcıklanma ile ilgili pek çok talep vardı ve açıkçası, güvenlik en yüksek olmasa bile en yüksek önceliklerimizden bir tanesi."

“Ancak aynı lastikle geçirdiğimiz iki ya da üç yılın ardından, performansın ya da en azından son zamanlarda yaşadığımız aşırı ısınma sorunlarının gelişmesini bekliyorsunuz."

"Sürücüler tam olarak bu yüzden lastiğin kendisi hakkında, yani aşırı ısınma ve lastiğin hissiyatı hakkında biraz daha fazla konuşuyorlar."

“Lastiği aşırı ısınmaya karşı daha iyi olmasını istiyoruz. Bu, yarışta bizi daha iyi bir gösteri sunmaktan ve Formula 1 sürücüleri olarak zorlamaktan alıkoyan şey."

Red Bull'dan Alex Albon, yeni lastiklerle ilgili tedirginliğinin sadece tur zamanına bağlı olmadığını, lastiklerin yavaş olduğu kadar çok fazla aşındığını da söyledi.

"Bu, kesinlikle yanlış yön. Lastik gelişimi açısından doğru yönde ilerlemiyoruz."

"Elbette yapılması gereken bazı işler olduğunu düşünüyorum ve eminim ki yeni lastikler üzerinde birkaç test daha yapacağız, ancak ortalama olarak, bu lastik şu anda sahip olduğumuz lastiklerden yaklaşık bir saniye daha yavaş. Oldukça yavaştı ve oldukça fazla aşındı."

"Tabii ki halen iyi bir performans sunan ve o kadar hızlıca ısınmayan sağlam bir lastik için bastırıyoruz. Fakat ne yazık ki test ettiğimiz, doğru şekilde değildi."

Sainz'in takım arkadaşı Lando Norris, değişikliklerin arkasındaki güvenlik sebeplerini anladığını, ancak 2021 için planlanan aerodinamik değişikliklerin bu endişeleri azaltabileceğini söyledi.

Sürücülerin güvenliği artırmak için getirilen yeni lastikleri gerçekten reddedip reddetmeyecekleri sorusuna Norris şöyle yanıt verdi: “Bu, almamız gereken bir karar."

“En iyi olduğunu düşündüğümüz şey hakkında sürücüler olarak tartışmalar yapıyoruz. Tabii ki içerisinde güvenlik endişesi de var ama halihazırda işin yol tutuşu ve yere basma gücü yönünden bizi kısıtlayan şeyler var, bu da önümüzdeki sene gelecek olan aero değişimleri oluyor."

“Bence pilotlar olarak aramızda biraz daha konuşmamız ve FIA ile Pirelli ile birlikte anlaşmaya varmamız gerekiyor.”

Renault'nun Daniel Ricciardo ise şunları ekledi: "Daha fazla yol tutuş isteyip istemediğimizi her zaman konuşabiliriz, bu yeterince adil. Sürücüler olarak her zaman daha fazlasını istiyoruz."

"Ama bir de lastiğin işlevi ve geri dönütü var. Takımlar aero ve aynalar ve tüm bu küçük parçalar için çok fazla para harcıyor ve sonra bunların hiçbirini desteklemeyen bir lastik getirdiğinizde, ortaya bazı hayal kırıklığı ve düşünceler çıkıyor."