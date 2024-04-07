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Formula 1 Japonya GP

Verstappen: "Red Bull, fren sorununun tekrarlanmaması için gerekli önlemi aldı"

Max Verstappen, Red Bull'un kendisini Avustralya GP'nin başında yolda bırakan fren sorununun tekrarlanmasını önlemek için uyguladığı prosedürel değişiklikleri açıkladı.

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Smoke spills from the rear of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, as he retires from the race

Mark Horsburgh

Bugünkü Japonya Grand Prix'si öncesinde Verstappen, Red Bull'un bir F1 hafta sonunda araç onarım değerlendirme sistemlerini değiştirdiğini işaret etti.

Bu, Hollandalının sağ arka fren balatasının diske sıkışmasına ve Ferrari'den Carlos Sainz'ın kazandığı yarışın başlarında tüm aksamın alev almasına neden olan arızanın Melbourne sonrası analizinin ardından geldi.

Red Bull baş mühendisi Paul Monaghan da Suzuka'da yaptığı açıklamada, Avustralya'daki 1. antrenman seansının ardından takım Verstappen'in zeminini onarırken "bir dizi olayın" meydana geldiğini ve bunun da "[fren yangını ve yarış dışını] tetikleyen uygun bir düzene" yol açtığını söyledi.

Takım ayrıca fren sisteminin daha uzun vadeli bir yeniden tasarımı üzerinde çalışıyor, ancak bu henüz yürürlükte olmadığından, Verstappen "belki bazı şeyleri iki kez kontrol etmek için biraz daha denetleyici bir rolün yanı sıra araçta değiştirdiğiniz bazı şeyleri" nasıl ortaya çıkaracağını özetledi.

Verstappen, "Biliyorsunuz, bazen 1. veya 2. antrenman arasında veya gece boyunca değişiklik yapmak istediğinizde biraz acele bir iş oluyor."

"Bazen değiştirmek istediğiniz bazı büyük şeyler olabilir ve çalışma yasağı ya da başka bir şey nedeniyle zamanınız kalmayabilir."

"Evet, bu yüzden temel olarak bazı şeyleri iki kez kontrol ettiğinizden emin olmalısınız çünkü herkes her zaman çok baskı altındadır ve suçu tek bir kişiye yüklememeliyiz."

"Ancak bir kişinin birkaç şeyin peşinden gitmesi ve ardından başka şeylerin gelmesi her zaman güzeldir. Ama temelde daha çok genel olarak bazı şeyleri iki kez kontrol etmek için bu süreç önemli." dedi.

Japanese GP poleman Max Verstappen, Red Bull Racing

Japonya GP pole pilotu Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Motorsport Images

Verstappen ayrıca, Melbourne yarışının ardından Sauber takımında yeni bir görev almak üzere Red Bull'dan ayrılan eski bir numaralı mekanikeri Lee Stevenson'a da iyi dileklerini iletti.

"Sauber'de harika bir fırsat yakaladı ve yeni bir şey denediği için onu suçlamıyorum."

"Biz hâlâ iyi arkadaşız. Birlikte pek çok harika an paylaştık."

"Ve bazen hayatta fırsatlar yakalarsınız ve belki de konfor alanınızın biraz dışına çıkarsınız. Yeni bir şeyler denersiniz."

"Eğer işe yaramazsa, her zaman geri dönebilirsiniz, değil mi? Yani, her şey yolunda."

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