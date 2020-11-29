Perez yarışta "güçlü puanlar" almayı hedefliyor

Meksikalı pilot bu yıl bir kez daha sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı ve takım arkadaşı Lance Stroll'ü mağlup etti.

Racing Point'in şampiyona üçüncülüğü için savaştığı yılda, takımına önemli puanlar kazandıran Perez, Renault ve McLaren pilotlarını geride bırakmayı başardı.

Sezon sonunda F1'e veda etmesi beklenen Perez, sonuçtan memnun olduğunu ve yarışta güçlü puanlar almayı hedefleyeceğini söyledi.

30 yaşındaki Perez, “Beşincilik takım için mükemmel bir sonuç ve performansımızdan çok memnunum."

"Cesur bir stratejik karar verdik ve yalnızca bir set yumuşak lastik kullanarak ikinci bölüme kaldık. Karar kesinlikle doğruydu ve bu sayede son bölümde iki yeni yumuşak lastik seti kullanabildik."

"Son bölümdeki ikinci denememde, ilk denememe kıyasla 0.2 saniye geliştim. Bu sayede birkaç sıra yükselmeyi başardık."

"Muhtemelen 13. virajda biraz zaman kaybettim ve bu olmasa daha iyi olabilirdim, ama bence iyi bir tur attım. Muhtemelen o hata dördüncülüğe mâl oldu."

"Lance'in ikinci bölüme kalamaması üzüntü verici çünkü iyi bir temposu vardı. Yarınki yarışta, geri dönebileceğine eminim, çünkü alabileceği her puan şampiyona için önemli olacak."

"İyi bir sonuç aldığımı düşünsem de sıralama temposu nihai sonucu yansıtmıyor. Burada önemli olan, sahip olduğumuza inandığım yüksek yarış temposu."

"Yarın iyi başlamak ve doğru stratejik kararları almak önemli olacak Görünüşe göre yarın iki veya üç pit stoplu bir yarışımız olacak, bu yüzden mücadele etme fırsatına sahip olacağız."

"Amacımız puanlar kazanmak." dedi.