Horner, sürekli pilotları eleştiren Rosberg'le atıştı

Russell, 12. sıradan başladığı yarışta güçlü bir şekilde yükselmiş ve 3. olarak podyumu tamamlayan isim olmuştu. Russell'ın bu sonucunda iyi kalkışı, güçlü yarışı ve güçlü stratejisi etkili oldu.

Yarışa Red Bull pilotu Sergio Perez'in arkasında başlayan Russell, ilk viraja gelmeden Perez'i geçti ancak 2. viraja girerken pist dışına taştı.

O bölümde bir Haas ve McLaren aracıyla yan yana gelen Russell, temastan kaçınmak için 2. virajı kesmeye karar verdi. Hakemler yarış içerisinde bu olayı not ettiler ancak ekstra inceleme yapmaya gerek duymadılar. Russell böylece bu olaydan ceza almadı ve yarışına normal bir şekilde devam etti.

Perez, yarışı Russell'ın hemen arkasında dördüncü sırada tamamladı. Horner, Russell'a ceza verilseydi, Perez'in podyuma çıkabileceğini söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Horner, "Perez, ilk turlarda çok fazla kaybetti. Harika bir start alamadı. George, pist dışına çıkıp kurtarmayı başardı. O olay nedeniyle bir ceza almadı."

"Günün sonunda bu fark yarattı. Checo, yarış içerisinde gittikçe güçlendi. Özellikle son bölümde çok güçlendi. Ancak podyum sonucunu alabilmesi için turlar yeterli olmadı." dedi.

Bu arada Horner, üstteki sözlerle Perez'i savunmadan önce röportajı yapan 2016 F1 şampiyonu Nico Rosberg ile ilginç bir atışma yaşadı. Horner'ın Perez hakkındaki iyimser açıklamalarının ardından Rosberg, Horner'ın görüşlerine katılmadığını şu sözlerle ifade etti: "Onun iyi bir yarış çıkardığını söylüyorsunuz ancak onun, özellikle yarışın başında performans açısından çok eksik olduğunu düşünüyorum. Öyle değil mi? Max'e kıyasla, zaman açısından oldukça geride kaldığı bazı turlar vardı."

Bunun üzerine Horner, Rosberg'e şu sözlerle karşı çıktı: "Sen bayağı eleştiren bir isimsin, öyle değil mi? Bu pilotlar hakkında sert konuşuyorsun. Artık aracın dışında olduğun için, bu isimleri eleştirmekten mutlu oluyorsun."