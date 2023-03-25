Pol Espargaro'nun hayati tehlikesi yok fakat yaraları ciddi
Portekiz Grand Prix'si antrenman seansında geçirdiği kazanın ardından GasGas sürücüsünün durumuyla ilgili ilk güncelleme Faro hastanesinden geldi. Hayati tehlikesi bulunmuyor ancak ciddi yaralanmalara maruz kaldı.
Faro'daki hastaneden gelen iyi haber Pol Espargaro'nun hayati tehlikesinin olmadığı yönünde, ancak bu Portimao'daki korkunç kazada ciddi yaralanmalara maruz kalmadığı anlamına gelmiyor.
MotoGP organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanyol sürücünün çenesinde ve sırt omurunda kırıklar oluştu. Daha da önemlisi Espargaro, Portekiz hastanesinde gözlem altında tutulmasını gerektiren akciğer yaralanması da yaşadı. Bu yaralanmanın boyutu ciddi olduğu için, Espargaro bir süre daha hastanede kalacak.
Honda'da geçirdiği iki zor yılın ardından KTM'e geri dönen İspanyol sürücü için ameliyat gerekip gerekmeyeceği şu an için belli değil, ancak kesin olan şey uzun süre yarışamayacak olması.
Espargaro, bu hafta sonu yapılacak yarışta yer alamayacak ve muhtemelen Arjantin GP'yi de kaçıracak.
Yine de kazanın dinamikleri söz konusu olduğunda, neredeyse şanslı olduğu bile söylenebilir.
Kazanın ardından bilinci yerinde olan Espargaro, nörolojik anlamda sorun yaşamasa da, vücudunda çok fazla acı hissettiği belirtiliyor.
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