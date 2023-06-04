Mercedes, kapalı park ihlali sonrası 10.000 Euro para cezası aldı

İspanya GP pist üstünde bir o kadar olaysız ve hatta sarı bayraksız geçerken, yarıştan sonra da Mercedes temsilcisinin ve Lewis Hamilton ile George Russell'ın fizyoterapistlerinin görüşmeye çağrılması dışında bir olay yaşanmadı.

Yarış sonrasında kapalı park alanına girebilecek isimler kurallarda belirtilirken, pilot fizyoterapistlerinin pilotlarla olan etkileşimi ve girebilecekleri alanlar da kısıtlı tutuluyor.

İspanya GP'den sonra yapılan çağrıda, Hamilton ile Russell'ın fizyoterapistlerinin kapalı park kurallarını ihlal ettikleri belirtildi ve bu yüzden takım temsilcisi ve fizyoterapistler görüşmeye çağrıldı.

Yapılan görüşmede fizyoterapistlerin ihlal yaptıkları video görüntüleriyle kanıtlandı. Hakemler beklendiği gibi herhangi bir sportif ceza vermediler. Bu ihlaller için Mercedes F1 takımına 10.000 Euro para cezası verildi.

Geçen sene Avusturya GP'de podyuma çıkan üç pilotun fizyoterapisti benzer şekilde ihlalde bulunmuş ve bunun üzerine takımlara benzer şekilde 10.000 Euro para cezası verilmişti.