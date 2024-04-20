Resmi: FIA, Aston Martin'in itirazını reddetti!

Sainz, cumartesi günü gerçekleşen Çin Grand Prix'si sıralama turlarının Q2 bölümünde, son virajda spin atarak bariyerlere çarptı.

Bunun ardından seans kırmızı bayraklarla durduruldu.

Sıralamanın ardından Aston Martin sıralama sonuçlarını protesto etti; çünkü Sainz aracı pite geri getirdikten sonra Ferrari hasarı onardı ve İspanyol pilot seansa kaldığı yerden devam etti.

Silverstone merkezli takımın itiraz gerekçesi, spor yönetmeliğinin 39.6. maddesine dayanıyordu: "Sıralama seansı veya sprint sıralamaları sırasında aracı pistte duran herhangi bir sürücünün o seansa devam etmesine izin verilmeyecektir."

Aston Martin'in FIA'ya yaptığı itirazın ardından, kanıtların itirazı desteklemek için yeterli olmadığına karar verildi ve itiraz reddedildi.

Karar belgesinde, komiserler şunları belirtti: "Madde 39.6, bir aracın sıralama seansı sırasında pistte 'durduğu' sürece, o aracın seansa devam edilmesine izin verilmemesi gerektiğini göstermektedir."

"Ancak, orada bulunan bazı takım yöneticileri ve FIA tarafından verilen örneklerden; bu kuralın geçmişte takımlar ve FIA tarafından bu şekilde uygulanmadığı açıkça görülmüştür."

"FIA'nın görüşüne göre, önemli olan aracın piste geri dönmesi için dışarıdan herhangi bir yardım almamasıdır. (örneğin pist görevlileri)"

"Araçların farklı sürelerde durduğu ve yeniden ilgili seansa katılmaya devam etmelerine izin verildiği çok sayıda örneği göz önünde bulundurularak, Yarış Kontrol tarafından alınan kararın geçmiş uygulamalarla tutarsız olmadığı ve Madde 39.6'yı ihlal etmediğine karar verilmiştir."