Van der Mark, 2023 için BMW ile yeni kontrat imzaladı

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Dünya Superbike Şampiyonası'nda beş galibiyeti bulunan Van der Mark, Yamaha ile geçirdiği yılların ardından 2021 WSBK sezonunun başında BMW'ye katıldı ve Portimao'daki yarışta, sekiz yıl sonra Alman üreticiye ilk zaferini getirdi.

Yine de Hollandalı sürücünün BMW macerası epey şanssız geçti çünkü sezon öncesinde sakatlık yaşadı ve geri dönüşünden kısa bir süre sonra bir başka sakatlık daha geçirdi.

Uzun süre pistlerden uzak kalan Van der Mark, içerisinde bulunduğu zorlu duruma rağmen gelecek yıl da BMW ile yarışmaya devam edecek.

Scott Redding'in anlaşması çok yıllık olduğu için, 2023 BMW sürücü kadrosu da kesinleşmiş oldu.

Van der Mark, "BMW Motorrad Motorsport ailesinde kendimi çok mutlu hissediyorum ve ortaklığımızı daha da genişlettiğimiz için mutluyum."

"Maalesef bu sezon, şimdiye kadar kişisel anlamda hayal ettiğim gibi gitmedi. Ancak bunu değiştiremem. Artık tamamen iyileşmem gerekiyor."

"Şahsen, BMW M1000RR'a mümkün olan en kısa sürede dönmek istiyorum. Her şeyi; takımı, motosikleti ve yarışları özlüyorum. Ancak önemli olan tek şey doktorların ne dediği ve ben de onların tavsiyelerine uyuyorum."

"Tam olarak ne zaman tekrar yarışabileceğimi görmemiz gerekiyor. Assen'de motosikletin ne kadar potansiyele sahip olduğunu gördüm. Projemiz o zamandan beri daha da ilerliyor. Bunu son yarışlarda görebiliyordunuz ve Scott'ın Donington'daki podyumu tarafından da onaylandı."

"Piste geri dönmeyi ve üzerime düşeni yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte başarılı bir geleceğimiz olduğuna eminim.” dedi.

Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images