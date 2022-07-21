Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Rea: "Donington'da daha fazlası mümkündü"
World Superbike / Donington Park Haberler

Van der Mark, 2023 için BMW ile yeni kontrat imzaladı

Michael van der Mark, Alman üretici ile bir yıllık yeni sözleşme imzalamasının ardından gelecek yıl da Dünya Superbike Şampiyonası'nda BMW için yarışacak.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Van der Mark, 2023 için BMW ile yeni kontrat imzaladı
Haberi dinle

Dünya Superbike Şampiyonası'nda beş galibiyeti bulunan Van der Mark, Yamaha ile geçirdiği yılların ardından 2021 WSBK sezonunun başında BMW'ye katıldı ve Portimao'daki yarışta, sekiz yıl sonra Alman üreticiye ilk zaferini getirdi.

Yine de Hollandalı sürücünün BMW macerası epey şanssız geçti çünkü sezon öncesinde sakatlık yaşadı ve geri dönüşünden kısa bir süre sonra bir başka sakatlık daha geçirdi.

Uzun süre pistlerden uzak kalan Van der Mark, içerisinde bulunduğu zorlu duruma rağmen gelecek yıl da BMW ile yarışmaya devam edecek.

Scott Redding'in anlaşması çok yıllık olduğu için, 2023 BMW sürücü kadrosu da kesinleşmiş oldu.

Van der Mark, "BMW Motorrad Motorsport ailesinde kendimi çok mutlu hissediyorum ve ortaklığımızı daha da genişlettiğimiz için mutluyum."

"Maalesef bu sezon, şimdiye kadar kişisel anlamda hayal ettiğim gibi gitmedi. Ancak bunu değiştiremem. Artık tamamen iyileşmem gerekiyor."

"Şahsen, BMW M1000RR'a mümkün olan en kısa sürede dönmek istiyorum. Her şeyi; takımı, motosikleti ve yarışları özlüyorum. Ancak önemli olan tek şey doktorların ne dediği ve ben de onların tavsiyelerine uyuyorum."

"Tam olarak ne zaman tekrar yarışabileceğimi görmemiz gerekiyor. Assen'de motosikletin ne kadar potansiyele sahip olduğunu gördüm. Projemiz o zamandan beri daha da ilerliyor. Bunu son yarışlarda görebiliyordunuz ve Scott'ın Donington'daki podyumu tarafından da onaylandı."

"Piste geri dönmeyi ve üzerime düşeni yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte başarılı bir geleceğimiz olduğuna eminim.” dedi.

Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Rea: "Donington'da daha fazlası mümkündü"
Önceki haber

Rea: "Donington'da daha fazlası mümkündü"
Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Acura, 2023 ARX-06 LMDh aracı ile ilk testini tamamladı
IMSA

Acura, 2023 ARX-06 LMDh aracı ile ilk testini tamamladı

Rea: "Donington'da daha fazlası mümkündü" Donington Park
World Superbike

Rea: "Donington'da daha fazlası mümkündü"

Bautista: "Donington performansımız, hem beni, hem garajdakileri şaşırttı" Donington Park
World Superbike

Bautista: "Donington performansımız, hem beni, hem garajdakileri şaşırttı"

Michael vanderMark Daha fazlası
Michael vanderMark
Van der Mark, Assen'de BMW'ye geri dönecek Assen
World Superbike

Van der Mark, Assen'de BMW'ye geri dönecek

Bacağını kıran Van der Mark, sezon öncesi testlerini kaçıracak
World Superbike

Bacağını kıran Van der Mark, sezon öncesi testlerini kaçıracak

Yamaha: "Van der Mark BMW'ye katılarak yanlış karar verdi"
World Superbike

Yamaha: "Van der Mark BMW'ye katılarak yanlış karar verdi"

BMW Motorrad Motorsport Daha fazlası
BMW Motorrad Motorsport
Redding: "BMW için beşinci sıra hiçbir şeyi değiştirmedi" Assen
World Superbike

Redding: "BMW için beşinci sıra hiçbir şeyi değiştirmedi"

Sykes, Endonezya'daki sezon finaliyle Dünya Superbike'a dönecek Mandalika
World Superbike

Sykes, Endonezya'daki sezon finaliyle Dünya Superbike'a dönecek

BMW sürücüsü Sykes, Arjantin'deki Dünya Superbike yarışlarını da kaçıracak Villicum
World Superbike

BMW sürücüsü Sykes, Arjantin'deki Dünya Superbike yarışlarını da kaçıracak

Son Haberler

Van der Mark, 2023 için BMW ile yeni kontrat imzaladı
World Superbike World Superbike

Van der Mark, 2023 için BMW ile yeni kontrat imzaladı

Michael van der Mark, Alman üretici ile bir yıllık yeni sözleşme imzalamasının ardından gelecek yıl da Dünya Superbike Şampiyonası'nda BMW için yarışacak.

Rea: "Donington'da daha fazlası mümkündü"
World Superbike World Superbike

Rea: "Donington'da daha fazlası mümkündü"

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, 2018'den bu yana ilk kez evindeki World Superbike etkinliğinde zafer elde edemedi ve "masada bir şeyler bıraktığını" söyledi.

Rea, Kawasaki WSBK takımıyla olan anlaşmasını iki yıl daha uzattı
World Superbike World Superbike

Rea, Kawasaki WSBK takımıyla olan anlaşmasını iki yıl daha uzattı

Jonathan Rea, 2024 yılına kadar Kawasaki sözleşmesini yeniledikten sonra iki sezon daha Dünya Superbike Şampiyonası'nda kalacak.

Bautista: "Donington performansımız, hem beni, hem garajdakileri şaşırttı"
World Superbike World Superbike

Bautista: "Donington performansımız, hem beni, hem garajdakileri şaşırttı"

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, zayıf kalmayı bekledikleri Donington'da güçlü bir performans göstermelerinin onu "şaşırttığını" itiraf ediyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.