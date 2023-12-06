Van der Mark, Toprak'ın gelişinden memnun: "Atmosfer harika"
BMW WorldSBK fabrika takımı sürücüsü Michael van der Mark, Toprak Razgatlıoğlu'nun takıma gelişinden çok memnun olduğunu söylüyor.
BMW, Pazar ve Pazartesi günleri Portekiz'de iki günlük bir test gerçekleştirdi. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu için bu, BMW fabrika takımıyla ilk test olduğu için büyük bir anlam ifade ediyordu.
Toprak'ın yeni takım arkadaşı Michael van der Mark da teste katıldı. İkili, Portekiz'deki kötü koşullar nedeniyle istedikleri kadar tur atamadılar. Yine de seansları pozitif karşıladılar.
Van der Mark, Toprak'ın gelişimiyle takım içi atmosferin pozitif yönde değiştiğini aktardı.
Van der Mark, "Ne yazık ki test sırasında çok fazla tur atamadım."
"Bu tamamen kötü şanstı. Ancak takımla birlikte olmak güzeldi, Toprak'ın da burada olması güzel oldu."
"Bazı yeni mekanikerler var ve onlarla birkaç gün geçirmek güzel oldu."
"Umarım Jerez'de daha şanslı oluruz. Test edilecek çok şey var, umarım orada motosiklet üzerinde çalışmaya başlayabiliriz."
"İlk izlenimim takımdaki tüm atmosferin çok iyi olduğu yönünde. Çok fazla sürmemiş olsam da gerçekten keyif aldım." dedi.
Toprak da testten memnun olduğunu söylüyor.
"Genel olarak çok olumlu bir testti. BMW M 1000 RR ile ilgili hislerim çok iyi."
Photo by: BMW
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
"Sadece birkaç tur atabilmiş olsam da keyif aldım. Hâlâ bazı şeyleri öğreniyoruz çünkü benim için tamamen farklı bir motosiklet fakat alışmaya başladım."
"Özellikle Pazartesi günü ön tarafı çok daha iyi hissettim."
"Güç ve motor freni inanılmaz. Motosiklet düzlüklerde son derece hızlı. Çok pozitifim, sadece biraz daha zamana ihtiyacım var."
"Geliyoruz!"
Takım bu hafta İspanya'nın Jerez de la Frontera pistinde iki gün daha test yapacak.
Van der Mark, 2023 için BMW ile yeni kontrat imzaladı
Van der Mark, 2023 için BMW ile yeni kontrat imzaladı Van der Mark, 2023 için BMW ile yeni kontrat imzaladı
Van der Mark, Assen'de BMW'ye geri dönecek
Van der Mark, Assen'de BMW'ye geri dönecek Van der Mark, Assen'de BMW'ye geri dönecek
Bacağını kıran Van der Mark, sezon öncesi testlerini kaçıracak
Bacağını kıran Van der Mark, sezon öncesi testlerini kaçıracak Bacağını kıran Van der Mark, sezon öncesi testlerini kaçıracak
BMW'ye inancını kaybetmeye başlayan Redding: "Kazanmayı özledim"
BMW'ye inancını kaybetmeye başlayan Redding: "Kazanmayı özledim" BMW'ye inancını kaybetmeye başlayan Redding: "Kazanmayı özledim"
Redding: "Motosiklet satmak, belki de BMW'nin ilgisini kazanmaktan daha çok çekiyordur"
Redding: "Motosiklet satmak, belki de BMW'nin ilgisini kazanmaktan daha çok çekiyordur" Redding: "Motosiklet satmak, belki de BMW'nin ilgisini kazanmaktan daha çok çekiyordur"
Redding, Portimao'daki kazasının ardından üzgün
Redding, Portimao'daki kazasının ardından üzgün Redding, Portimao'daki kazasının ardından üzgün
Son Haberler
Hankook, 2025'ten itibaren WRC'nin tek lastik tedarikçisi olacak
Hankook, 2025'ten itibaren WRC'nin tek lastik tedarikçisi olacak Hankook, 2025'ten itibaren WRC'nin tek lastik tedarikçisi olacak
Formula E'nin yeni lastik ihalesini Bridgestone kazandı!
Formula E'nin yeni lastik ihalesini Bridgestone kazandı! Formula E'nin yeni lastik ihalesini Bridgestone kazandı!
Villeneuve, F1 Sprint formatı hakkında: "Şovu olmayan her spor ölür"
Villeneuve, F1 Sprint formatı hakkında: "Şovu olmayan her spor ölür" Villeneuve, F1 Sprint formatı hakkında: "Şovu olmayan her spor ölür"
Albon: "2023, F1 kariyerimdeki en güçlü sezondu"
Albon: "2023, F1 kariyerimdeki en güçlü sezondu" Albon: "2023, F1 kariyerimdeki en güçlü sezondu"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar