Van der Mark, Toprak'ın gelişinden memnun: "Atmosfer harika"

BMW, Pazar ve Pazartesi günleri Portekiz'de iki günlük bir test gerçekleştirdi. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu için bu, BMW fabrika takımıyla ilk test olduğu için büyük bir anlam ifade ediyordu.

Toprak'ın yeni takım arkadaşı Michael van der Mark da teste katıldı. İkili, Portekiz'deki kötü koşullar nedeniyle istedikleri kadar tur atamadılar. Yine de seansları pozitif karşıladılar.

Van der Mark, Toprak'ın gelişimiyle takım içi atmosferin pozitif yönde değiştiğini aktardı.

Van der Mark, "Ne yazık ki test sırasında çok fazla tur atamadım."

"Bu tamamen kötü şanstı. Ancak takımla birlikte olmak güzeldi, Toprak'ın da burada olması güzel oldu."

"Bazı yeni mekanikerler var ve onlarla birkaç gün geçirmek güzel oldu."

"Umarım Jerez'de daha şanslı oluruz. Test edilecek çok şey var, umarım orada motosiklet üzerinde çalışmaya başlayabiliriz."

"İlk izlenimim takımdaki tüm atmosferin çok iyi olduğu yönünde. Çok fazla sürmemiş olsam da gerçekten keyif aldım." dedi.

Toprak da testten memnun olduğunu söylüyor.

"Genel olarak çok olumlu bir testti. BMW M 1000 RR ile ilgili hislerim çok iyi."

Photo by: BMW Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

"Sadece birkaç tur atabilmiş olsam da keyif aldım. Hâlâ bazı şeyleri öğreniyoruz çünkü benim için tamamen farklı bir motosiklet fakat alışmaya başladım."

"Özellikle Pazartesi günü ön tarafı çok daha iyi hissettim."

"Güç ve motor freni inanılmaz. Motosiklet düzlüklerde son derece hızlı. Çok pozitifim, sadece biraz daha zamana ihtiyacım var."

"Geliyoruz!"

Takım bu hafta İspanya'nın Jerez de la Frontera pistinde iki gün daha test yapacak.