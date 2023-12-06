Prime'a abone ol
World Superbike
Haberler

Van der Mark, Toprak'ın gelişinden memnun: "Atmosfer harika"

BMW WorldSBK fabrika takımı sürücüsü Michael van der Mark, Toprak Razgatlıoğlu'nun takıma gelişinden çok memnun olduğunu söylüyor.

Casper Bekking
Editör Casper Bekking
Yardımcı Editör Ezel Tan
Güncelleme
Toprak Razgatlıoğlu, Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Takımı

BMW, Pazar ve Pazartesi günleri Portekiz'de iki günlük bir test gerçekleştirdi. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu için bu, BMW fabrika takımıyla ilk test olduğu için büyük bir anlam ifade ediyordu.

Toprak'ın yeni takım arkadaşı Michael van der Mark da teste katıldı. İkili, Portekiz'deki kötü koşullar nedeniyle istedikleri kadar tur atamadılar. Yine de seansları pozitif karşıladılar.

Van der Mark, Toprak'ın gelişimiyle takım içi atmosferin pozitif yönde değiştiğini aktardı.

Van der Mark, "Ne yazık ki test sırasında çok fazla tur atamadım."

"Bu tamamen kötü şanstı. Ancak takımla birlikte olmak güzeldi, Toprak'ın da burada olması güzel oldu."

"Bazı yeni mekanikerler var ve onlarla birkaç gün geçirmek güzel oldu."

"Umarım Jerez'de daha şanslı oluruz. Test edilecek çok şey var, umarım orada motosiklet üzerinde çalışmaya başlayabiliriz."

"İlk izlenimim takımdaki tüm atmosferin çok iyi olduğu yönünde. Çok fazla sürmemiş olsam da gerçekten keyif aldım." dedi.

Toprak da testten memnun olduğunu söylüyor.

"Genel olarak çok olumlu bir testti. BMW M 1000 RR ile ilgili hislerim çok iyi."

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Photo by: BMW

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

"Sadece birkaç tur atabilmiş olsam da keyif aldım. Hâlâ bazı şeyleri öğreniyoruz çünkü benim için tamamen farklı bir motosiklet fakat alışmaya başladım."

"Özellikle Pazartesi günü ön tarafı çok daha iyi hissettim."

"Güç ve motor freni inanılmaz. Motosiklet düzlüklerde son derece hızlı. Çok pozitifim, sadece biraz daha zamana ihtiyacım var."

"Geliyoruz!"

Takım bu hafta İspanya'nın Jerez de la Frontera pistinde iki gün daha test yapacak.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber BMW: "Toprak'ın BMW ile pit yolundan aşağı gittiğini görmek harikaydı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Casper Bekking
Daha fazlası
Casper Bekking
AlphaTauri, 2024 F1 takımı için iki yeni Amerikalı sponsor buldu

AlphaTauri, 2024 F1 takımı için iki yeni Amerikalı sponsor buldu

Formula 1

AlphaTauri, 2024 F1 takımı için iki yeni Amerikalı sponsor buldu AlphaTauri, 2024 F1 takımı için iki yeni Amerikalı sponsor buldu

Formula 3 şampiyonu Borteloto, McLaren'ın sürücü programına dahil oldu

Formula 3 şampiyonu Borteloto, McLaren'ın sürücü programına dahil oldu

Formula 1

Formula 3 şampiyonu Borteloto, McLaren'ın sürücü programına dahil oldu Formula 3 şampiyonu Borteloto, McLaren'ın sürücü programına dahil oldu

Ferrari, 2023'teki ilk güncellemesini Miami'ye getirecek

Ferrari, 2023'teki ilk güncellemesini Miami'ye getirecek

Formula 1
Miami GP

Ferrari, 2023'teki ilk güncellemesini Miami'ye getirecek Ferrari, 2023'teki ilk güncellemesini Miami'ye getirecek

Michael vanderMark
Daha fazlası
Michael vanderMark
Van der Mark, 2023 için BMW ile yeni kontrat imzaladı

Van der Mark, 2023 için BMW ile yeni kontrat imzaladı

World Superbike
Donington Park

Van der Mark, 2023 için BMW ile yeni kontrat imzaladı Van der Mark, 2023 için BMW ile yeni kontrat imzaladı

Van der Mark, Assen'de BMW'ye geri dönecek

Van der Mark, Assen'de BMW'ye geri dönecek

World Superbike
Assen

Van der Mark, Assen'de BMW'ye geri dönecek Van der Mark, Assen'de BMW'ye geri dönecek

Bacağını kıran Van der Mark, sezon öncesi testlerini kaçıracak

Bacağını kıran Van der Mark, sezon öncesi testlerini kaçıracak

World Superbike

Bacağını kıran Van der Mark, sezon öncesi testlerini kaçıracak Bacağını kıran Van der Mark, sezon öncesi testlerini kaçıracak

BMW Motorrad Motorsport
Daha fazlası
BMW Motorrad Motorsport
BMW'ye inancını kaybetmeye başlayan Redding: "Kazanmayı özledim"

BMW'ye inancını kaybetmeye başlayan Redding: "Kazanmayı özledim"

World Superbike
Barselona

BMW'ye inancını kaybetmeye başlayan Redding: "Kazanmayı özledim" BMW'ye inancını kaybetmeye başlayan Redding: "Kazanmayı özledim"

Redding: "Motosiklet satmak, belki de BMW'nin ilgisini kazanmaktan daha çok çekiyordur"

Redding: "Motosiklet satmak, belki de BMW'nin ilgisini kazanmaktan daha çok çekiyordur"

World Superbike

Redding: "Motosiklet satmak, belki de BMW'nin ilgisini kazanmaktan daha çok çekiyordur" Redding: "Motosiklet satmak, belki de BMW'nin ilgisini kazanmaktan daha çok çekiyordur"

Redding, Portimao'daki kazasının ardından üzgün

Redding, Portimao'daki kazasının ardından üzgün

World Superbike
Algarve

Redding, Portimao'daki kazasının ardından üzgün Redding, Portimao'daki kazasının ardından üzgün

Son Haberler

Hankook, 2025'ten itibaren WRC'nin tek lastik tedarikçisi olacak

Hankook, 2025'ten itibaren WRC'nin tek lastik tedarikçisi olacak

WRC WRC
Japonya Rallisi

Hankook, 2025'ten itibaren WRC'nin tek lastik tedarikçisi olacak Hankook, 2025'ten itibaren WRC'nin tek lastik tedarikçisi olacak

Formula E'nin yeni lastik ihalesini Bridgestone kazandı!

Formula E'nin yeni lastik ihalesini Bridgestone kazandı!

FE Formula E

Formula E'nin yeni lastik ihalesini Bridgestone kazandı! Formula E'nin yeni lastik ihalesini Bridgestone kazandı!

Villeneuve, F1 Sprint formatı hakkında: "Şovu olmayan her spor ölür"

Villeneuve, F1 Sprint formatı hakkında: "Şovu olmayan her spor ölür"

F1 Formula 1

Villeneuve, F1 Sprint formatı hakkında: "Şovu olmayan her spor ölür" Villeneuve, F1 Sprint formatı hakkında: "Şovu olmayan her spor ölür"

Albon: "2023, F1 kariyerimdeki en güçlü sezondu"

Albon: "2023, F1 kariyerimdeki en güçlü sezondu"

F1 Formula 1

Albon: "2023, F1 kariyerimdeki en güçlü sezondu" Albon: "2023, F1 kariyerimdeki en güçlü sezondu"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol