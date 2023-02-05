Redding: "Motosiklet satmak, belki de BMW'nin ilgisini kazanmaktan daha çok çekiyordur"
2023 WSBK sezonu öncesinde gerçekleştirilen kış testlerine getirilen yeni BMW M 1000 RR'nin performansının hayal kırıklığı yaratmasının ardından konuşan Scott Redding, BMW'yi sert bir dille eleştirdi ve Alman markanın, "motosiklet satmaya kazanmaktan daha çok odaklandığını" öne sürdü.
2023 WSBK kış testlerinin en büyük hayal kırıklığı olarak BMW'yi gösterebiliriz. Alman marka, geçtiğimiz sezon Çekya, Britanya ve Fransa yarışlarında zirveye yaklaşmıştı ancak bu 3 yarışın dışında liderlere endişe verici derecede uzaktı.
Redding, liderlerle BMW arasındaki fark konusunda her zaman şikayetçiydi ve Alman markanın gelişmesi gerektiğini her fırsatta söylüyordu.
Yeni sezona büyük hedeflerle giren ve liderlere yaklaşmayı uman BMW, 2023 sezonu öncesinde motosikletinin ön tarafını yeniledi. Frenler, çatal, aerodinamik kanatçıkların hepsi yenilendi.
Kış testlerinde tamamen yenilenen aerodinamik tasarımı ile gözlerini üzerine toplayan BMW M 1000 RR, performansıyla ise hayal kırıklığı yarattı.
Hem Jerez hem de Portimao'da ilk 10'a girmekte zorlanan motosiklet, 2022'ye kıyasla ileri atılmış bir adım gibi gözükmüyor. Portiamo testlerinde ilk 10'da BMW sürücüsü yer almazken motosikletin temposu konusunda soru işaretleri vardı.
Testleri liderin neredeyse 2 saniye gerisinde 16. sırada tamamlayan Redding ise yeni motosikletinin hayal kırıklığı yaratmasının ardından oldukça sinirliydi ve BMW'nin mantalitesini eleştirdi.
BMW'nin şampiyonluklardan ziyade motosiklet satmaya odaklandığını dile getiren ve "bazı şeylerin asla değişmeyeceğini" belirten Redding, GPOne.com'a verdiği demeçlerde şu ifadeleri kullandı: "BMW'yle kontrat imzaladım çünkü kazanmak istiyordum ve bana kazanmak için istediğim her şeyi yapacaklarını söylediler."
"Bazı değişiklikler de yaptılar. Çatal ve frenler değiştiler ama bazı şeyler asla değişmeyecekler ve bunu kabul etmeniz gerekiyor."
"Neden böyle oluyor bilmiyorum belki de durum biraz pazarlamayla alakalıdır. Ben şampiyonluklar kazanmak istiyorum ve onlar da istiyorlar ama belki de motosiklet satmak, onların ilgisini şampiyonluk kazanmaktan daha çok çekiyordur."
Scott Redding, BMW M 1000 RR
Fotoğraf: Worldsbk.com
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