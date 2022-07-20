Rea: "Donington'da daha fazlası mümkündü"

Haberi dinle

Rea, Yamaha R1'de üçlü galibiyet alarak şampiyonluk umutlarını yeniden canlandıran son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu'na karşı meydan okuyamadı ve Leicestershire'daki üç yarışı sırasıyla ikinci, ikinci ve üçüncü bitirdi.

Her iki sürücü de açılış yarışında şampiyona lideri Alvaro Bautista'nın yarış dışı kalmasından fayda sağladı.

Fakat Rea, Bautista'nın sıralamadaki avantajını kapatmasına rağmen, Donington'da aldığı puanlardan pek memnun değil çünkü Razgatlıoğlu'nun kendisine bu kadar büyük bir darbe vurmasını önlemek için yapabileceği daha fazla şey olduğuna inanıyor.

Rea, "Buraya gerçekten kazanmayı isteyerek geldim. Yani içimde bu hafta sonu masada bir şeyler bıraktığımı düşünen bir parça var."

"Fakat şikayet edemeyiz, büyük resim iyi görünüyor ve Most için heyecanlıyız. Bu, şampiyonada iyi bir değişiklik oldu ve her şeyin olabileceğini gösteriyor."

"Ben sadece bu hafta sonu temiz yarışmak ve tutarlı olmak istedim. Güçlüydüm ama galibiyet için mücadele edecek kadar değil."

"Toprak olağanüstü bir hafta sonu çıkardı, güçlüydü. Bu onun en güçlü olduğu pistlerden biri. Onun, 2018'de Kawasaki'deki halini hatırlıyorum. 23 tur boyunca birbirimize cehennemi yaşattık."

"Elbette çok güçlü olacağını biliyordum. Ayrıca Alvaro, Donington'a çok gelmedi ama çaylak sezonunda dahi çok güçlüydü. Yani bu adamların etrafımda olmasını bekliyordum." dedi.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pole sahibi Rea, ilk iki yarışın başında Razgatlıoğlu'na geçildi ve o andan itibaren tekrar atak yapamadığı için iki yarışı da ikinci tamamladı.

Fakat hafta sonunun son yarışında Rea, iki kez Razgatlıoğlu'nu geçti ve ikili birbirine daha denkti. Fakat temsilcimiz bir kez daha liderliği aldı.

Kawasaki sürücüsünün temposu yarışın ortalarında düştü ve üçüncülüğe geriledi.

Rea, daha sonra frenleri aşırı ısıttığını ve bundan kendisini sorumlu tuttuğunu açıkladı.

Rea, "Yarışın ilk üç çeyreğinde Razgatlıoğlu'nun hava koridorundaydım ve frenlerimi aşırı ısıttım."

"Bir turda Melbourne Loop'a gidiyordum ve yavaşlayamadım. Hatta bir noktada ona çarpacağımdan korktum."

"Fakat hava geldiği an yeniden biraz güç kazanabildim. Frenlerde daha güçlü olabilirdim ama elbette Alvaro'ya savunma yapacak kadar değil. İyi bir tempoyla geliyordu ve hatta Toprak'a karşı farkı biraz azalttı."

"Benim tempom, başlangıçtakine benzer bir hale geldi. Toprak ile aradaki fark sona doğru fena değildi. Yani fren performansında zorlandık."

"Bunun için sadece kendimi suçlu tutuyorum çünkü tam lastiğindeydim. Motosikletinden biraz duman soluduğum için boğazım tahriş oldu. Fakat gerçekten güçlü bir iş çıkardı."

"Olan bu. Bunun üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz ve Most için heyecanlıyım." dedi.

Rea şu anda şampiyonada Bautista'nın 17 puan gerisinde. Razgatlıoğlu ise 12 yarış kala 26 puan geride yer alıyor.