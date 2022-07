Bautista: "MotoGP'de sürücülerin fark yarattığı devir geride kaldı"

Bu sezon oldukça heyecanlı geçen WSBK, tam üç sürücünün şampiyonluk savaşına sahne olmakta: Ducati sürücüsü Bautista, Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ve Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu. Şu ana kadar yapılan 15 yarışın tamamını bu üçlüden biri kazanırken, üçlü tam 10 kez de podyumu paylaştı.

MotoGP'de ise tablo biraz daha karışık. Sezonun ilk yarısı itibariyle yarış kazanan 5, podyuma çıkan 13 farklı sürücü var ve sadece bir sürücü yarışların yarısından fazlasında podyum elde etti: şampiyona lideri Fabio Quartararo.

MotoGP'deki bu hızlı değişime karşı çıktığını belirten Bautista, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ve Dani Pedrosa gibi büyük isimlerin emekli olmasının serinin imajına zarar verdiğini ve genç pilotların performansının kafa karıştırıcı olduğunu söylüyor.

Motorsport İspanya'ya konuşan Bautista, "Rossi'nin emekliliği ve hızlı nesil değişimi MotoGP için oldukça önemli bir faktördü. Herkes iki ya da üç yıl içinde genç sürücülerle sözleşme imzalamak için aceleci davrandı."

"Yani seriye ilgilerini kaybedenler sadece Rossi hayranları değil, birçok hayranı olan sürücülerin yerini genç ve deneyimsiz sürücülerin alması da ilgiyi azalttı. Artık MotoGP'yi anlamakta güçlük çekiyorum. Bazı sürücüler bir hafta zafer için savaşıyor, sonraki hafta gözden kayboluyor."

MotoGP has experienced a major generational shift since Bautista's final season in 2018