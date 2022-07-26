Bautista: "MotoGP'de sürücülerin fark yarattığı devir geride kaldı"

Haberi dinle

Bu sezon oldukça heyecanlı geçen WSBK, tam üç sürücünün şampiyonluk savaşına sahne olmakta: Ducati sürücüsü Bautista, Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ve Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu. Şu ana kadar yapılan 15 yarışın tamamını bu üçlüden biri kazanırken, üçlü tam 10 kez de podyumu paylaştı.

MotoGP'de ise tablo biraz daha karışık. Sezonun ilk yarısı itibariyle yarış kazanan 5, podyuma çıkan 13 farklı sürücü var ve sadece bir sürücü yarışların yarısından fazlasında podyum elde etti: şampiyona lideri Fabio Quartararo.

MotoGP'deki bu hızlı değişime karşı çıktığını belirten Bautista, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ve Dani Pedrosa gibi büyük isimlerin emekli olmasının serinin imajına zarar verdiğini ve genç pilotların performansının kafa karıştırıcı olduğunu söylüyor.

Motorsport İspanya'ya konuşan Bautista, "Rossi'nin emekliliği ve hızlı nesil değişimi MotoGP için oldukça önemli bir faktördü. Herkes iki ya da üç yıl içinde genç sürücülerle sözleşme imzalamak için aceleci davrandı."

"Yani seriye ilgilerini kaybedenler sadece Rossi hayranları değil, birçok hayranı olan sürücülerin yerini genç ve deneyimsiz sürücülerin alması da ilgiyi azalttı. Artık MotoGP'yi anlamakta güçlük çekiyorum. Bazı sürücüler bir hafta zafer için savaşıyor, sonraki hafta gözden kayboluyor."

MotoGP has experienced a major generational shift since Bautista's final season in 2018

"Günümüzde, motosikletlerde çok fazla teknoloji olduğu için, sürücü daha az fark yaratıyor. Birçok sürücü Moto2'den geliyor ve hemen hızlanıyorlar, eskiden bu mümkün değildi. O zamanlar ilk beşte bitirmek gerçekten bir galibiyet gibi geliyordu. Casey Stoner, Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Marc Marquez… fabrika takımlarında büyük isimler vardı.

"Herhangi bir isim vermek istemiyorum, ancak motosikletler artık çok benzer, dolayısıyla sürücünün o kadar da önemli olduğunu düşünmüyorum. Seriden ayrılmamın üstünden üç sene geçmesinin ardından düşüncem bu şekilde." dedi.

Ancak Bautista, bu yılın başlarında Arjantin'de Aprilia'nın ilk MotoGP galibiyetini elde eden yurttaşı ve eski 125cc takım arkadaşı Aleix Espargaro'ya övgülerini sunmayı da ihmal etmiyor.

Bautista, "2015'te Aprilia projesinde yer almıştım, bu yüzden onun bu yolda devam ediyor olmasından mutluyum. İkimiz de biraz daha yaşlıyız, ancak halen çalışkanız ve daha fazlasını yapabilmek istiyoruz."

"Bu sezon Aleix, bugün MotoGP'de eksik olan şeyi temsil eden tek kişi; motosikletten ve kendisinden %100 performans alıyor. Bu günlerde sürücüler bunu yapamıyorlar, ama o başarabiliyor." dedi.

Bautista, WSBK'nın son sezonlarda artan popülaritesinin, MotoGP'nin geleneksel olarak baskın kategori olduğu İspanya'da da etkili olmasını umduğunu ekleyerek sözlerini noktaladı.

Şampiyona lideri, "İspanya'da WSBK ikinci lig serisi gibi görünüyordu ve ben de buraya gelmeden önce öyle düşünüyordum."

"Ancak artık MotoGP ile kıyas yapamazsınız. Sürücüler MotoGP'dekinden daha kötü değiller; Aslında, bazı sürücüler MotoGP'den buraya geldi ve hiçbir şey yapamadılar."

"Tamamen farklı bir şampiyona ve giderek daha fazla takipçi çekiyor. Atmosfer harika ve İspanya'daki motosiklet tutkunlarına bir yarışı ziyaret etmelerini tavsiye ederim."

"Burada diğer ülkelerde olduğu kadar popüler değil, ancak insanların [WSBK'nin] MotoGP'den daha aşağı olmadığını, gerçekten yüksek düzeyde rekabet içerdiğini anlamalarını istiyorum." dedi.