Razgatlıoğlu'nun BMW ile 2025 hedefi şampiyonluk

Razgatlıoğlu geçen yıl Yamaha ile dört yıllık ilişkisini sonlandırarak 2024'te WSBK'de BMW'ye katılacağını açıkladı.

BMW, 2019'da WSBK'ye fabrika takımı olarak döndüğünden bu yana ön sıralarda yer almakta zorlandığından, bu hamle izleyenler tarafından şüpheyle karşılandı.

Geri dönüşünden bu yana BMW, 2021'de Portimao'da yağmur altında yapılan Superpole yarışında Michael van der Mark'ın galibiyetiyle sadece tek bir zafer elde etmiş oldu.

Geçtiğimiz sezon Alman üretici, Kawasaki'nin performansındaki düşüşün önceki yıllara kıyasla ilk üç sıraya girmeyi kolaylaştırmasına rağmen podyuma çıkamadı.

Ancak Razgatlıoğlu, motosikletle ilgili ilk izlenimlerine dayanarak BMW M1000R'ın potansiyeli konusunda iyimser ve markayla ikinci sezonunda şampiyonluk için mücadele edebileceğini düşünüyor.

Türk sürücü Motorsport.com Almanya'ya, "Çok geride değiliz."

"İlk iki pistin zor olduğunun farkındayım. Phillip Island ve Barselona'da her zaman arka lastiği yönetmek zorundasınız. Bu biraz zor ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bundan sonraki yarışlarda işler daha iyi gitmeli. En sevdiğim pistlerde zaferler için mücadele etmek istiyorum."

"Şampiyonluğu kazanmak istiyorum, bu 2024'te olmayabilir ama 2025'te olacak. Motosiklete inanıyorum ve herkesin ne kadar sıkı çalıştığını görebiliyorum. Bu beni daha da motive ediyor."

"Diğerlerinin nasıl çalıştığını gördüğümde, bu beni kendim için daha da sıkı çalışmaya teşvik ediyor. Eğer birlikte iyi çalışırsak, umuyorum ki bir gün şampiyonluğu kazanırız."

Fotoğraf: BMW AG Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Takımı, Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Takımı

Razgatlıoğlu, geçen yıl Yamaha ile şampiyonayı ikinci sırada tamamladıktan sonra Aralık ayında BMW'nin motosikletini üç farklı pistte test etme imkanı buldu.

M1000RR, fabrika takımında kendisine yer açmak için uydu Bonovo takımına geçen selefi Scott Redding tarafından defalarca eleştirildi.

Ancak Razgatlıoğlu motosikletin pistteki davranışından etkilendi ve zaman içinde daha da geliştirilebileceğini düşünüyor.

"Kimse bu motosiklete ve bu markaya inanmıyor ama ben BMW'ye inanıyorum, motosikletin gerçekten güçlü olduğunu düşünüyorum."

"İlk fark ettiğim şey motosikletin düzlüklerde gerçekten hızlı olduğuydu. Bu yüzden BMW ile ilk turumda hemen keyiflendim."

"Viraj girişinde çok güçlü bir motor freni etkisi hissettim. Bu iyi bir şey çünkü Yamaha'da motor freni konusunda her zaman çok sorun yaşadım."

"BMW'nin motor freni gerçekten çok güçlü."

"Ama yine de iyi bir şekilde ayarlanması gerekiyor çünkü sert fren yaptığımda motosikletle henüz Yamaha'daki kadar rahat olamıyorum."

2021 WSBK Şampiyonu Razgatlıoğlu, 24-25 Şubat'ta Phillip Island'da sezon başlamadan önce motosikleti daha da geliştirmek için Jerez ve Portimao'da iki test daha yapacak.

Razgatlıoğlu, "Eğer iyi bir ayar üzerinde çalışırsak, o zaman sürüşten gerçekten keyif alabilirim. Motor frenini kontrol altına aldığımızda ve sürüş stilime uygun bir ayar bulduğumuz anda zaferler için savaşabiliriz!"

"Bu yıl şampiyonluk için mücadele edip edemeyeceğimizi bilmiyorum. Şimdilik podyumlara ve yarış galibiyetlerine odaklanıyorum, işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz." şeklinde konuştu.