Bacağını kıran Van der Mark, sezon öncesi testlerini kaçıracak

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Talihsiz haber, pazartesi akşam saatlerinde paylaşıldı. Michael van der Mark'ın bacağındaki büyük kırık, en azından Misano'daki testte BMW ile sürüş yapmasını engelleyecek.

Tam manasıyla ne zaman motosiklete döneceğini ise önümüzdeki günler belirleyecek.

Takım patronu Marc Bongers, "Birkaç gün içerisinde tedavinin nasıl bir etkisi olduğunu hep birlikte göreceğiz."

"Ardından Michael'ın ne zaman motosiklete dönebileceğini de öğrenmiş olacağız."

"Michael ile yakın temas halindeyiz ve ona bir an önce iyileşmesi için acil şifalar diliyoruz." dedi.

Van der Mark normalde yeni BMW ile bu hafta sonu Misano'da piste çıkacaktı ve böylelikle sezon öncesi testlerin ilk günlerini tamamlayacaktı.

Markanın sezon boyunca yapabileceği 10 günlük test hakkı var ve önümüzdeki haftalarda BMW, o günlerden altısını kullanacak. Ayrıca Barselona ve Aragon'da da test planlanıyor.

Bu kış BMW'ye Scott Redding katılmıştı ve artık takımın test çalışmalarını o üstlenecek.

2022 Dünya Superbike Şampiyonası, 9-10 Nisan tarihlerinde Aragon'da başlayacak.