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World Superbike / Assen Haberler

Van der Mark, Assen'de BMW'ye geri dönecek

BMW sürücüsü Michael van der Mark, Assen'de yapılacak Dünya Superbike yarışına katılma kararı aldı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Van der Mark, Assen'de BMW'ye geri dönecek
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Michael van der Mark, Mart ayında dağ bisikletiyle antrenman yaparken düşmüş ve bacağını kırmıştı. Hollandalı sürücü, bunun üzerine ameliyat olmak zorunda kaldı ve her iki sezon öncesi testini de kaçırdı.

Ayrıca 2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın açılış yarışı olan Aragon'daki yarışı kaçırmak zorunda kalan Hollandalı sürücü, henüz tam formunda değil ancak Assen'de yapılacak yarışta geri dönmeyi hedefliyor.

Bunun için tıbbi testlerden geçecek olan Van der Mark, gerekli izni alacağından emin.

Hollandalı sürücü, "Birkaç haftalık zorunlu aradan sonra, kendi ülkem Hollanda'da yapılacak yarışa katılmak adına kendimi hazır hissediyorum."

"Açıkçası bu durum Perşembe günkü son tıbbi muayeneye bağlı fakat bu hafta sonu BMW M 1000 RR'imle döneceğime eminim. Ameliyat sonrası iyileşme süreci çok iyi geçti. Ayrıca süreci hızlandıran ek tedavilerim de oldu."

"Spor salonunda, sakatlığıma göre uyarlanmış bir program sayesinde düzenli olarak antrenman yaptım ve bu yüzden oldukça formda kaldım." dedi.

Van der Mark mantıklı şekilde seriye dönüşünde çıtayı çok yükseğe koymuyor.

“Assen'de formumun zirvesine çıkmayı beklemiyorum. Geçen yılın sonundan beri BMW'me binmediğim için bunun zor olacağını biliyorum."

"Tüm sezon öncesi testleri kaçırdım, bu yüzden kış boyunca yapılan gelişmeler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bunlardan faydalanabilmem için önce motosikleti öğrenmem gerekiyor.”

Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team

Photo by: BMW AG

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