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BMW'ye inancını kaybetmeye başlayan Redding: "Kazanmayı özledim"

Scott Redding, BMW'nin yeterince ilerleme kaydetmemesinden dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve kazanmayı özlediğini belirtti.

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Scott Redding, BMW Motorrad WorldSBK Team

Eski MotoGP sürücüsü, geçen yılın başında Ducati'den ayrılarak sürpriz şekilde BMW'ye geçiş yapmıştı. Ducati'de Redding'in yerini alan Alvaro Bautista o yılı şampiyon tamamlarken, Redding ancak sekizinci oldu.

Bu yıl güncellenmiş M1000RR'dan umutlu olan Redding, geride kalan haftalarda ilk beşe dahi giremedi.

Motorsport-Total.com'a konuşan Redding, puan dahi alamadığı Barcelona hafta sonunun ardından hayal kırıklığını şöyle dile getirdi: "Bu hafta sonu oldukça zordu."

"Bu pistte çok fazla problem yaşadık. Zaten motosikletle boğuşuyoruz ama bu hafta sonu benim için çok daha zordu."

"Motivasyon geliyor, sonra gidiyor. Motivasyonu artırmak ve bunu sürdürmek için buradayız. Ancak hiç ilerleme kaydedemiyormuşuz gibi görünüyor."

"Herkes çok çalışıyor ama bu bir araya getirilmesi çok zor bir yapboz. Bazen durum çok zor olabiliyor... Bu da işlerin iyi gittiği zamanları daha güzel kılıyor."

 

BMW sürücülerinin tamamı problemlerle boğuşurken, Michael van der Mark sakatlığı nedeniyle Barselona'da yoktu.

Bu konuya değinen Redding, "Mickey'nin [van der Mark] burada olmaması benim için fark yaratmıyor."

"Gerloff bu hafta sonu en iyi BMW sürücüsüydü ama o da zorlandı." dedi.

Redding'in BMW ile olan mevcut sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor fakat iki yıllık bir uzatma opsiyonu mevcut.

BMW ile geleceği sorulduğunda Redding "Buna cevap vermek zor."

"Şahsen kazanmayı özledim. Zirvede mücadele etmeyi özledim. Gerçek bu."

"Her zaman elimden geleni yapıyorum ve sınırlarımı zorluyorum. Mümkün olduğunca çok bilgi vermeye çalışıyorum."

"Takımdakiler çok çalışıyorlar ama şu anda hiçbir şey olmuyor."

"Amacım her şeyimi vermek ve en azından sezon sonuna kadar kendimi geliştirmek." ifadelerini kullandı.

Redding, BMW'nin 2021 WSBK şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu takıma getirmek istediği iddiasına ise katılmıyor.

Redding, "Haberleri yarıştan önce gördüm ve beni çok şaşırttı."

"Bence Kenan [Sofuoğlu, Toprak'ın menajeri] sadece Yamaha'dan daha fazla para almaya çalışıyor." dedi.

 

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