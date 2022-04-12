Bautista: "Ducati ile ortaklığımız eskisinden de iyi"

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2019'da Ducati ile World Superbike'a katılan Bautista, Jonathan Rea'nin kurduğu dominasyonu tehdit eden ilk sürücü olmuştu. Yeni Panigale V4 R sezonun ilk 11 yarışının tamamını kazanarak sürpriz yapan Bautista, avantajını koruyamamış ve şampiyonluk arka arkaya 5. kez Rea'ye gitmişti.

Sezon sonunda Ducati'den ayrılarak Honda'ya geçen Bautista, Honda'da geçirdiği başarısız iki yılın ardından, yeni sezonla beraber Ducati'den ayrılan Scott Redding'in yerine eski takımına dönüş yaptı.

Bautista'nın ikinci Ducati kariyerine gayet iyi başladığını söyleyebiliriz. Pazar günü hem Rea'yi, hem de son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu'nu mağlup etmeyi başaran ve hafta sonunu iki galibiyetle kapatan Bautista, an itibariyle şampiyona lideri. Bautista'nın 2019 Katar'dan bu yana ilk kez galip geldiğini de hatırlatalım.

Yarışın ardından konuşan Bautista, kendisinin ve Ducati'nin çok güçlü bir ortaklık kurduğunu hissettiğini ve her iki tarafın da şampiyonluk yolunda aradan geçen yılların zayıf noktaları üzerinde çalıştığını söyledi.

"2019 Ducati ile ilk yılımdı. Takımın daha fazla tecrübeye ve daha fazla veriye ihtiyacı vardı. Motosikleti hangi yönde geliştirebileceğimizi görmek için farklı şeyler denemeye başlamıştık."

"Sezonun orta noktasına doğru yolumuzu biraz kaybettik. Benim de Pirelli lastikleriyle yeterince tecrübem yoktu, dolayısıyla mühendislere geri bildirimde bulunmam da kolay değildi."

"Takım artık motosikleti hızlandırmak için değil, zayıf noktaları ortadan kaldırmak için uğraşıyor. Motosikletin eskisine göre daha dengeli durduğunu söyleyebilirim."

"Üç yıl önceki kadar hızlı olduğumu hissediyorum, fakat o zaman çok daha sınırlarda sürüyordum ve sınırın ötesine geçmek çok kolaydı."

"Şimdi sınıra ulaşmak için daha fazla hızım olduğunu hissediyorum. Hızlı gitmek ama kendini güvence altına almak çok önemli."

"Takım geçtiğimiz iki yıl boyunca motosikleti geliştirdi, fakat başka bir motosiklette sürüş yaptığım iki yıl boyunca ben de geliştim. Her koşulda ve her zaman maksimumu elde etmeye çalışıyorum.

"Yani bir sürücü olarak gelişmeye devam ediyorum, daha fazla deneyime sahibim ve kariyerim boyunca hiç olmadığı kadar iyi hissediyorum. Sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak da.”

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista Cumartesi gerçekleştirilen ilk yarışı az farkla Rea'ye kaybetmişti, fakat sonraki iki yarış boyunca ne Rea'nin, ne te Toprak'ın kendisini geçmesine izin vermedi.

Her iki yarışta da Bautista, Rea ve Toprak ile tekerlek tekerleğe mücadele etmek zorunda kalsa da, önde kalan ve farkı açmayı başaran taraf oldu.

Bautista, bu iyi başlangıca rağmen "yenilmez olduğunu" düşünmediğini ve takımın Aragon'daki son testlerden avantaj kazandığını söyledi.

"Superpole yarışı sırasında gerçekten güçlü ve istikrarlı turlar attım. Açıkçası bu kadar hızlı gitmeyi beklemiyordum. İlk başta bazı isimlerin hızlı gittiğini gördüm ama sonra bu isimler düştüler, bu yüzden oldukça mutlu oldum."

"Öğleden sonra farklı bir hikayeydi çünkü pist durumu farklıydı. Testlerden önceki hiçbir günde pist asla 28 derece sıcaklığa ulaşmadı."

"Pistin izin verdiği sınırları zorlamaya çalıştım, asla daha fazla risk almaya çalışmadım. Rea ile farkı biraz açmam kazanmama yeterli olacaktı."

"Ama kimse yenilmez değil. Takımla çok iyi iş çıkardık, motosiklet Pazar günü, sabah ve öğleden sonra mükemmeldi."

"Bu pistte belki çok güçlüydüm, ama bu, burada birkaç gün test yaptıktan sonra daha kolay oldu. Sorun, yarışa hazırlanmak için yalnızca iki antrenman seansına sahip olacağımız sonraki yarışlar olacak. Şimdilik sadece anın tadını çıkarmak istiyorum.”