Bautista sezon sonu emekliye ayrılmayı değerlendiriyor!

Honda'da geçirdiği iki sezonun ardından geçen yıl Ducati'ye dönen Bautista, toplam 16 galibiyetle ilk WSBK şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sezon daha da iyi görünen Bautista, ilk dokuz yarışta sekiz galibiyete ulaştı ve an itibariyle şampiyonada en yakın rakibi Toprak Razgatlıoğlu'nun tam 56 puan önünde.

Bautista'nın Ducati ile olan sözleşmesi 2023'ün sonunda sona eriyor ve sezon sonundan sonra yarışmaya devam edip etmeyeceği belli değil.

Son dedikodular, 38 yaşındaki sürücünün geleceğine ilişkin açıklamanın 5-7 Mayıs'ta Barselona yarış hafta sonu öncesinde yapılabileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Assen'de konuya değinen Bautista, "Göreceğiz. Sezon başlamadan önce üçüncü yarış hafta sonundan sonra bir karar vereceğimi söylemiştim ve şu anda bulunduğumuz nokta da bu."

"Bir buçuk hafta boyunca evde ailem ve kızımla birlikte olacağım ve onlara ne düşündüklerini soracağım. Kızım artık büyüyor ve babasının dünyayı gezdiği için evde olmadığını anlıyor. Bu hiç kolay değil." dedi.

Son olarak Assen'de de üç yarışın tamamını kazanan Bautista, böylece Ducati'nin serideki 400. zaferine de imzasını bıraktı.

Bu başarıdan memnun olan Bautista, sözlerine "Kariyerimin istatistiklerine kaskımı astıktan sonra evde huzur içinde bakmayı tercih ederim." diyerek devam etti.

"Profesyonel açıdan performansımdan çok memnunum, ancak özel hayatım giderek daha önemli hale geliyor."

"Şimdi evde düşünmek için birkaç günüm var. Kendim, ailem ve takımım için mümkün olan en kısa sürede bir karar vermek istiyorum." dedi.