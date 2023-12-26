Bautista: "Toprak hatasız sürdüğü için hep %100'ümde gitmek zorundaydım"

2023 Superbike Dünya Şampiyonası'nda, çoğu büyük eğlenceye sahne olan 36 yarış vardı.

Bu yarışların 27'sinde zafer Alvaro Bautista olurken, Toprak Razgatlıoğlu aynı süreçte yedi galibiyet elde etti.

Fakat Bautista 31 kez ilk üçe girerken, Toprak aynı süreçte 33 podyum elde etmeyi başardı. Sonuç olarak şampiyonluk savaşı Jerez'deki final yarışına kadar devam etti.

En güçlü rakibini analiz eden Bautista, Speedweek'e şunları söyledi: "Bence tüm bunlar onun olağanüstü bir performans sergilediğini gösteriyor."

"Onun gibi bir rakibe karşı yarışmak gerçekten çok zor."

"Her zaman tetikte olmalı ve zorlamalısınız çünkü puan kaybederseniz Toprak, o puanları almak için orada olacaktır."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

"Şampiyona bence bu yıl daha zordu. 2022'de şampiyonluk için mücadele eden üç pilot vardı, dolayısıyla puan kazanmak ya da kaybetmek için daha fazla fırsat vardı."

"Bu işleri kolaylaştırmadı ama bir galibiyetle daha büyük bir avantaj elde edebiliyordunuz."

"Bu yıl, özellikle de sezonun ikinci yarısında, mücadele hep benimle Toprak arasındaydı."

"O hiç hata yapmadı ve ben de her zaman yüzde 100'ümü vermek zorunda kaldım."

"İlk kez dünya şampiyonu olmak kolay değil. Kazanmak için her şeyinizi veriyorsunuz fakat bu yıl unvanımı korumam gerekiyordu ve bana göre şampiyonluğunuzu korumak daha zordu çünkü herkes benden kazanmamı bekliyordu."

"Ancak bu baskıyı hissetmediğimi de itiraf etmeliyim çünkü sezona bir önceki yılın sonuçlarını önemsemeden girdim."

"Yine de bu, diğerlerinin beklentilerini değiştirmiyor çünkü motosiklette '1 numara'yı taşıyorum."

"Bu yüzden çok gururluyum. 1 numarayı seçtim çünkü herkes benim en hızlısı olduğumu bilecekti; 1 numaranın anlamı budur."

"Bu da ekstra bir baskı yaratıyor fakat bunu taşıyacak özgüvenim var."