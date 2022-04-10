WSBK Aragon: İkinci yarışı Bautista kazandı, Toprak podyuma çıktı!

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Dünya Superbike Şampiyonası'nın Aragon ayağında, hafta sonunun son yarışına Ducati sürücüsü Alvaro Bautista ilk sıradan başlarken, Jonathan Rea ikinci ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu üçüncü sıradaydı.

Startın ardından Rea ilk sıraya yükselirken Bautista ikinci sıraya geriledi. Toprak ve Rinaldi'nin yerleri ise değişmedi.

İlk turlarda Bautista ve Rea birkaç kez yer değiştirdiler. Ayrıca Rinaldi de temsilcimiz Toprak'ı geride bıraktı.

Super pole yarışının galibi Bautista, son 16 tura girerken liderliği Kawasaki sürücüsü Rea'den aldı.

Rinaldi de fırsattan faydalanıp Rea'i ilk virajda geçmeye çalıştı. Fakat ikili çok geç fren yapınca, birlikte dışarı doğru açıldı. Toprak bundan faydalandı ve Rea'i geçerek üçüncülüğe çıktı.

Bu noktada sıralama Bautista, Rinaldi, Toprak ve Rea şeklindeydi.

Rea ve Toprak birkaç tur boyunca birbirleriyle çekiştiler ve Rea bir noktada Toprak'ı geçerek üçüncülüğü aldı. Rea, Toprak'ı geçtikten sonra Rinaldi'nin peşine takıldı ve İtalyan sürücüyü bitime sekiz tur kala geçti. Fakat Bautista farkı çoktan iki saniyenin üzerine çıkarmıştı.

Toprak, son dört turda Rinaldi ile arayı iyice kapattı ve İtalyan sürücünün ardına geldi. Bir tur boyunca rakibini kovalayan Toprak, bitime üç tur kala Ducati sürücüsünü geçti ve üçüncülüğü aldı.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın kalan kısmında ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Bautista, damalı bayrağı ilk sırada görerek hafta sonunun son yarışını kazanmış oldu.

Bu sonuçla Bautista, şampiyonadaki puanını 57'ye çıkardı ve genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Rea, dördüncülüğe kadar gerilediği yarışta iyi bir yükseliş gerçekleştirdi fakat Bautista'yı yakalayamadı. Sonuç olarak da yarışı ikinci bitirdi.

Üçüncülük temsilcimiz Toprak'ın oldu. Yamaha ile yarışmaya devam eden Toprak, son yıllarda zorlandığı Aragon'daki üç yarışta da podyuma çıkmayı başardı ve hasarı minimuma indirmiş oldu.

Aragon'daki son yarışın ardından Toprak puanını 39 yaptı ve şu anda Bautista'nın 18 puan gerisinde yer alıyor.

Rinaldi, zaman zaman güçlü göründüğü yarışın son bölümünde geriye düştü ve dördüncü sırada finiş gördü.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes beşinci sırada finiş görürken, Axel Bassani altıncı ve en iyi BMW sürücüsü Loris Baz yedinci oldu.

İlk onu Xavi Vierge, Iker Lecuona ve Garrett Gerloff tamamladı.

Scott Redding, BMW'sinde yaşadığı mekanik arızanın ardından yarışa veda etti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki yarışı 23-24 Nisan'da Assen'de yapılacak.

Yarış sonucu: