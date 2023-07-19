Ducati, Rinaldi ile yolları ayırdı, Bulega ve Iannone ile anlaştı

Bu sezon epey zorlanan ve takım arkadaşı Alvaro Bautista'nın temposuna yetişemeyen Rinaldi'nin sözleşmesi de sona eriyordu, Ducati'nin kendisiyle yola devam edip etmeyeceği de belirsizdi.

Son haberlere göre Rinaldi ile sözleşme uzatmamaya karar veren takım, seçimini genç bir sürücüden yana kullandı: Nicolo Bulega!

Bu yıl World Supersport'ta çıkış yapan ve sekiz yarış kazanarak şampiyonluğun en büyük adayı konumuna gelen Bulega, gelecek sezon Bautista'nın takım arkadaşı olarak WSBK'a giriş yapacak.

2021 yılında Ducati fabrika takımına geçiş yapan Rinaldi, o sezon iyi bir performans göstermiş ve üç galibiyetle şampiyona beşincisi olmuştu.

Ancak Bautista takıma katıldıktan sonra performansı git gide düşen Rinaldi, çok uzun süredir galibiyete hasret.

Bulega'nın V4 Panigale Superbike'ı test ettiği ve hızıyla Ducati'yi etkilediği söylenirken, takımın Bautista'ya uygun bir halef yetiştirme arzusu da hesaba katıldığında, Rinaldi ile yola devam etmeme kararı da anlaşılır duruyor.

Uydu takımıyla iyi bir performans gösteren Axel Bassani'nin de fabrika takımı için ismi anılıyordu, ancak kendisi en az bir sene daha Motocorsa Racing ile devam edecek.

Rinaldi'nin gelecek sezon için en olası seçeneği, 2020 sezonunda mücadele ettiği Go Eleven'a geri dönmek olacak.

Geçtiğimiz hafta sonu Imola'da konuşan Rinaldi, WSBK geleceğini kesinleştirmeye çalışırken aile ortamının bir öncelik olacağını söylemişti.

Rinaldi, "Motora bindiğimde mutlu olmak istiyorum. Aradığım şey bu.

"Tekrar kazanmak ya da en azından podyum için mücadele etmek istiyorum. Profesyonel bir motosiklet yarışçısı olmayı hayal ederken yaşadığım mutluluğu bulmak istiyorum."

"Şu anda mutlu olamam çünkü bu sezon çok fazla hata yaptım. Ama olan oldu. Bununla başa çıkmalı ve mümkün olan en iyi şekle geri dönmeliyim." dedi.

Andrea Iannone de uzun süre sonra geri dönüyor!

2010'ların en önemli sürücülerinden Andrea Iannone, son dört yıldır doping yasağı nedeniyle pistlerden zorunlu olarak uzak kalmıştı.

Iannone'nin yasağı bu yılın ardından sona eriyor, kendisi de şimdiden geri dönüş çalışmalarına başlamış vaziyette.

Geçen hafta Imola'da padokta görüntülenen Iannone'nin bağlantılarını kullanmak ve Go Eleven'daki boş koltuğa geçmek istediği söyleniyor.

Aslında kendisinin asıl seçeneği iki motosiklete çıkmayı düşünen Barni Ducati gibi duruyordu, fakat Ducati'nin teknik ortaklık kurmak istemesi nedeniyle Go Eleven daha makul bir seçenek.

Şu anda Phillip Oettl ile yarışan Go Eleven'ın seneye sürücü değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.