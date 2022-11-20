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World Superbike / Phillip Island Yarış raporu

WSBK Phillip Island: Bautista, Superpole yarışını lastik kumarıyla kazandı, Toprak ikinci oldu

Alvaro Bautista, kuru zemin lastiğiyle aşladığı Philip Island superpole yarışını kazanan isim oldu.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
WSBK Phillip Island: Bautista, Superpole yarışını lastik kumarıyla kazandı, Toprak ikinci oldu
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Pazar günü gerçekleştirilen Superpole yarışının başlangıcından önce pistin bazı yerlerinde ıslaklıklar vardı ve sürücülerin çoğunluğu yağmur lastiğiyle başlamayı seçti.

Fakat Alvaro Bautista, rakiplerinin aksine kuru zemin lastikleriyle başladı.

Islak zemin lastiğini tercih eden temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ve takım arkadaşı Andrea Locatelli harika bir startla 10 turluk yarışın henüz başlangıcında ilk iki sıraya yükseldiler.

Başlangıçta Locatelli liderdi fakat sonrasında temsilcimiz liderliğe yükseldi. Bir turluk kovalamacanın ardından hem Alex Lowes hem de Jonathan Rea Locatelli'yi geçti. Yaklaşık yaırm tur sonra Lowes, Toprak'ı da geçerek liderliği aldı.

Bu noktada 13. sıraya kadar gerileyen Bautista, pist üstündeki en hızlı isimdi ve peş peşe ataklar yaparak ilk beşe kadar yükseldi.

Ön tarafta ise Rea, hem Toprak hem de Lowes'u geçerek liderliğe oturdu fakat bitime dört tur kala Toprak, Rea'i güzel bir hamleyle geride bıraktı ve yeniden liderliğe yükseldi.

Pist büyük oranda kuruduğu için Bautista'nın lastik kumarı son anlarda epey iyi çalıştı ve bitime iki tur kala Lowes'u geçip üçüncülüğe yükseldi.

Kısa süre sonra da hem Rea hem de Toprak'ı ardında bırakmayı başardı. Son anlarda hata yapmayan İspanyol sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzandı.

Toprak harika performans gösterdiği yarışı 3 saniye geride ikinci bitirirken, Rea üçüncü ve Lowes dördüncü oldu.

Bir ara lider giden Locatelli beşinci, Scott Redding altıncı, Garrett Gerloff ise yedinci oldu.

İlk onu Xavi Vierge, Xavi Fores ve Loris Baz tamamladı.

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