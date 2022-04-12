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World Superbike / Aragon Haberler

Toprak, 2021 Yamaha WSBK motosikletine geri dönebilir

Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 motosikletinin davranışlarından tam anlamıyla memnun olmadığını ve bundan ötürü Assen'de 2021 Yamaha motosikletine dönebileceklerini söyledi.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Toprak, 2021 Yamaha WSBK motosikletine geri dönebilir
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Yamaha kış arasının büyük bir bölümünü 2022 güncelleme paketinin bir parçası olan yeni elektronik sistemi test ederek geçirdi ve hem fabrika ekibi hem de GRT uydu takımı, R1'deki yeni parçaları test etmeye odaklandı.

Temsilcimiz Toprak, güncellenmiş R1'in gelişimine liderlik etmesine ve tüm Yamaha sürücüleri 2022 sistemiyle yarışmasına rağmen, geçen hafta sonu Aragon'da geçen yılki elektronik paketle yarıştı.

Toprak, geçen yılki elektronik paketinin bazı alanlarda yeni versiyona göre daha iyi çalıştığını ve bu ayın sonunda Assen'de yapılacak yarışta, tamamen 2021 motosikletine dönmeyi hedeflediğini söyledi.

Toprak, ”Bu hafta sonu yeni elektroniği kullanmıyorum. Eskisini kullanıyorum. Diğer Yamaha sürücüleri ise yenisini kullandılar."

"Eskisinde kendimi çok daha iyi hissediyordum. Yenisi de aslında iyi ama bazı bölgelerde eskisi daha çok hoşuma gidiyor. Yağmurda yeni elektronik çok iyi çalışıyor fakat kuru zeminde eskisini tercih ediyorum."

“Assen'de çok daha iyi olacağı için orada tamamen 2021 motosikletine geri döneceğimize inanıyorum.” dedi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak, Aragon'da sağlam puanlar toplamasına rağmen Alvaro Bautista ve Jonathan Rea'i geçmeyi başaramadı. Üç yarışın her birinde kazananın yaklaşık 5 saniye gerisinde kaldı.

Fakat temsilcimiz, Yamaha'nın hız eksikliğinin Aragon pistinin özellikleriyle bağlantılı olduğunu söylüyor.

"Geçen yıl burada pek güçlü olmadığımızı hatırlıyorum. Aragon'da sadece bir podyum alabilmiştim. Yamaha'nın bu pistte gerçekten güçlü olmamasına rağmen bu yıl güçlü başladık.

“Bu hafta üç podyum aldık. Benim için güzel bir hafta sonu oldu. Bu pistten sonra daha güçlü olmaya başlayacağız. Sonraki yarışta neler olacağını göreceğiz ama Assen için kendimi daha iyi hissediyorum."

“Bu hafta sonu Superpole yarışında kendimi çok daha iyi hissettim ve ikinci yarış için farklı bir ayar denedim. Hissiyat zaten iyiydi ama bazı değişikliklerle çok daha iyi hissettim."

“Fakat karşı karşıya olduğumuz problemler aynıydı. İkinci yarıştaki frenleme noktalarında güçlü değildim çünkü motosikletin arkası havalanıyor ve durmuyor."

"Neyse ki yine üçüncü oldum, yine bir podyum aldım ve şampiyona için iyi puanlar topladık."

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