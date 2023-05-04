Resmi: Bautista bir yıl daha Ducati'de!
Son WSBK şampiyonu Alvaro Bautista, Ducati ile bir sezon daha sözleşme imzaladı ve emeklilik iddialarını tamamen ortadan kaldırdı.
Bautista'nın WSBK'daki geleceği son haftalarda birçok spekülasyona konu oldu, öyle ki, kendisinin ailesine vakit ayırmak için sene sonunda emekli olacağı dahi söylenmekteydi.
Ancak yapılan görüşmelerin ardından Ducati, son şampiyonu bir sezon daha devam etmesi için ikna etmiş ve kısa vadeli bir sözleşmeye imza atabilmiş vaziyette.
Ducati, sözleşme görüşmeleri sırasında Panigale V4 R'nin en güçlü motosiklet olarak kendini göstermeye devam etmesi ve Bautista'nın başarılarını sürdürebileceği gibi bir argümana sahipti.
Dokuz yarışta sekiz galibiyetle 2023 sezonuna dominant bir başlangıç yapan 38 yaşındaki Bautista, bu yıl da şampiyonluk mücadelesinin açık ara favorisi.
İki taraf aslında geçen hafta Assen'de anlaşmaya vardı, ancak Bautista yeni anlaşmayı kamuoyuna duyurmak için Barselona'daki, kendi evindeki yarışı beklemek istedi. Bu durumun bir diğer sebebi de, bu anlaşmanın büyük ihtimalle son anlaşması olması.
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Profesyonel kariyerine 2002 yılında 125cc ile adım atan ve bu klasmanda 2006 senesinde şampiyonluğa ulaşan Bautista, sekiz yılın ardından 2010 yılında Suzuki ile MotoGP'ye geçiş yaptı.
Kariyeri boyunca Honda, Aprilia ve son olarak Ducati direksiyonlarına geçen Bautista için en büyük eksiklik hiç şüphesiz ki galibiyet oldu -yine de MotoGP kariyerinde üç podyum bulunuyor.
2019'da yine Ducati ie WSBK'ya geçen ve ilk 11 yarışını kazanarak seride fırtına gibi esen Bautista, sonrasında zayıf bir performansla şampiyonluğu Jonathan Rea'e kaptırdı.
O sezonun ardından takımdan ayrılan ve Honda'ya geçen Bautista, iki sezonun ardından Ducati'ye döndü ve bu kez şampiyonluğa ulaştı.
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