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Resmi: Bulega gelecek sezondan itibaren Ducati için yarışacak

Ducati, genç yetenek Nicolo Bulega'nın gelecek sezondan itibaren fabrika takımı adına yarışacağını resmen duyurdu, böylece Michael Ruben Rinaldi'nin Ducati macerası son buluyor.

Jamie Klein
Ekleyen:
Nicolo Bulega

Uzun yıllar Moto3 ve Moto2'de yarıştıktan sonra rotasını WSBK'a çeviren Bulega, an itibariyle World Supersport şampiyonluğuna koşar adım ilerlemekte.

Başarılı bir sezon geçiren Bulega'nın gelecek sezon WSBK'a yükselmesi bekleniyordu, son iki aydır çıkan dedikodular ise bizzat fabrika takımıyla yarışacağı yönündeydi.

Bu iddialar artık gerçeklik kazanmış vaziyette, nitekim kısa süre önce bir açıklama yapan Ducati, Bulega'nın gelecek sezondan itibaren Alvaro Bautista ile takım arkadaşı olacağını açıkladı.

Ducati'nin bu kararının arkasındaki en büyük sebep ise Bulega'nın takımla çıktığı ve hızıyla herkesi etkilediği özel bir test.

Resmi açıklamada söz alan Gigi Dall'Igna,"Nicolo geçen sezondan bu yana bize büyük bir keyif verdi. Kendisi çok yetenekli bir sürücü ve (genç yaşına rağmen) deneyimi, bu büyüleyici ve zorlu mücadelede belirleyici bir faktör olabilir.

"Bizimle çıktığı testte en iyi sürücülerle rekabet edebilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi ve Bautista ile aynı garajı paylaşmak kendisinin gelişimine yardımcı olacaktır." dedi.

 

 

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