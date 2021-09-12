Yunanistan Rallisi: Rovanpera son etap öncesi farkı 35 saniyeye çıkardı

Toyota sürücüsü, pazar günkü ilk etapta, kötü hava şartları nedeniyle zemin oldukça kaygan ve çamurlu olsa da, kusursuz bir performans ortaya koydu.

Etabı, en yakın takipçisi Tanak'ın 14.1 saniye önünde kazanan Rovanpera, galibiyet yolunda çok büyük bir adım atmış oldu.

Fin sürücü, rallinin sondan bir önceki etabını Hyundai sürücüsü Ott Tanak'ın 9.9 saniye gerisinde tamamlasa da, günün son etabına 35 saniye farkla lider giriyor.

Şampiyona lideri Sebastien Ogier, sabahki ikinci etapta farkı azaltsa da, Rovanpera'nın 1 dakika 7.4 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Hyundai'den Dani Sordo dördüncülüğünü korurken, M-Sport'ta Gus Greensmith beşinciliğe yükseldi.

Normalde bu pozisyonda Adrien Fourmaux vardı ancak motor sorunu nedeniyle 13. etaba geç başlamak zorunda kaldı ve üç dakikalık bir zaman cezası aldı. Bu yüzden de altıncı sıraya kadar geriledi.

Fourmaux şimdi ralliyi altıncı sırada götürürken, rallinin şanssız ismi Elfyn Evans yedinci ve Hyundai sürücüsü Thierry Neuville dokuzuncu sırada yer alıyor.

Pierre Louis Loubert, mekanik bir sorun yaşaması nedeniyle günün ilk etabına giderken, yol bölümünde yolda kaldı ve ralliye veda etti.

WRC2'de Andrea Mikkelsen'in liderliği devam ediyor. Genel klasmanda Norveçli sürücü ile Neuville arasında sadece 5 saniye var.

Andreas Mikkelsen, Elliott Edmondson, Toksport WRT Skoda Fabia Rally2 evo Fotoğraf: Toyota Racing