WRC Safari Rallisi: Rovanpera liderliğe yükselirken Neuville lastik patlattı

İki kez dünya şampiyonu olan Rovanpera, yarı zamanlı katıldığı WRC sezonunun ikinci yarışında, Hyundai'den Esapekka Lappi'nin 15.5 saniye önünde ikinci günün öğle servisine lider girdi.

Ott Tanak[+16.8 saniye], Toyota'dan Takamoto Katsuta [+41.3 saniye] ve Elfyn Evans'ın [+43.1 saniye] önünde üçüncü [+16.8s] olarak gün ortası servisine giderken, Neuville iki lastik patlatmasının ardından altıncı [+48.0s] oldu. İlk sekizi M-Sport Ford'dan Adrien Fourmaux [+1:14.6s] ve Gregoire Munster [+2:23.8s.] tarafından tamamlandı.

Cuma günkü etap sıcak ve kuru koşullarda başladı. İkinci etapta[Loldia, 191.7km] hava stabil olsa da Rally1 sürücülerinin çoğu engebeli çakıllarda araçlarının dengesini bulmakta zorlandı.

Rovanpera özellikle aracından memnun olmayanlar arasındaydı. Ancak Fin pilot etap sonunda sol arka lastiğinin janttan çıkmasına rağmen etabı kazanmayı başardı. Dünya şampiyonu, Hyundai'den Lappi'den 0.9 saniye daha hızlı bir şekilde etabı noktaladı.

Bu etap sonunda Tanak ile arasındaki farkı 1.4 saniyeye çıkaran Rovanpera, "Gerçekten kötü bir şey söylemek istemiyorum ama korkunçtu. Araç o kadar çok önden kayıyor ki, bu etapta nasıl zaman yapabildiğimizi anlamıyorum. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Lappi de i20 N ile önden kayma sorunu yaşadı ve takım arkadaşları Tanak ve Neuville de araçlarının yol tutuşundan pek memnun değillerdi.

Tanak, "Yol tutuşu gerçekten düşük, bir şekilde gerçekten zorlanıyorum. Şu anda çok zor, araç hiç çalışmıyor." dedi.

Cuma gününün lideri Neuville, 2.6 saniye geride kalarak etabın "ne kadar zor olacağını hatırlattığını" söyledi.

Evans'ın durumu ise çok daha kötüydü. Galli pilot dengesini sağlamakta zorlanarak 11.8 saniye geride kaldı. Toyota sürücüsü bu etapta lastik patlattı.

Fourmaux, M-Sport Ford Puma'ların ilkinde takım arkadaşı Gregoire Munster'in önünde yedinci en hızlı isim oldu.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Safari Rallisi'nin acımasız doğası üçüncü etapta [Jeotermal, 13.12 km] hissedildi. Şampiyona lideri Neuville yol kenarındaki gevşek kayalara çarparak sağ arka lastiğinin patlamasına neden oldu.

Neuville 19.9 saniye kaybederek toplamda beşinci sıraya geriledi. Ancak etabın ortasında lastik değiştirmek zorunda kalan ve 3 dakika 32 saniye kaybeden WRC2 pilotu Oliver Solberg'den çok daha iyi bir performans sergiledi.

Fin sürücünün aracının ayarlarının optimal olmadığını iddia etmesine rağmen etabı Rovanpera kazandı. Lappi'den 1.4 saniye daha hızlı olan Rovanpera, vatandaşı ile arasındaki genel klasmandaki farkı 3.0 saniyeye çıkardı.

Tanak, Katsuta ve Evans'ın önünde en hızlı üçüncü isim olurken, Evans hâlâ GR Yaris ile denge bulmakta zorlanıyor.

Bu yıl ters yönde koşulan güçlü Kedong [31.50km] etabı sabah geçişi tamamladı ve Rovanpera burada rakiplerini şaşkına çeviren bir sürüş gerçekleştirdi.

Rovanpera, en yakın rakibi Tanak'tan 11.1 saniye daha hızlı bir zaman elde etmek için yüksek hızlı etapta müthiş bir efor sarf etti. Bu süre Rovanpera'nın Lappi ile arasındaki farkı 15.5 saniyeye çıkardı.

Rovanpera, "Bu etap her yıl gerçekten çok güzel oluyor. Elbette yeni notlarla da olsa kendimi adamak istiyorum." dedi.

Lappi, Hyundai takım arkadaşı Tanak'tan 1.4 saniye daha yavaştı ancak Neuville'in kullandığı i20 N için daha fazla dram vardı. Bir önceki etapta aldığı darbenin ve bunun sonucunda oluşan patlağın etkileri hibrit ünitesini devre dışı bıraktı. Savrulan lastik ayrıca sağ arka kaportadan bir parça kopardı, bu da Neuville ve yardımcı sürücü Martijn Wydaeghe'nin maske takmasına yetecek kadar tozun aracın içine girmesine neden oldu.

Neuville 26.3 saniye kaybederek Evans'ın 4.9 saniye gerisinde altıncı olurken, Fourmaux ve Munster yedinci sıraya oturmak için birçok tehlikeden kaçınmak amacıyla temkinli sürüşleri tercih ederek ilk sekizi tamamladılar.

Hava şartlarının kötü olduğu Gus Greensmith, ana rakibi Solberg'in dördüncü etapta günün ikinci lastiğini patlatmasının ardından 2:20.1'lik büyük bir fark ile WRC2 liderliği ile sabah etaplarını tamamladı.

Solberg, "Ne yapabilirsin ki? Çılgın yüksek basınçlar. Kayalık bölümde ağırdan alıyorsunuz ve yine de yavaşça patlatıyorsunuz. WRC lastikleri olmadan hiç eğlenceli değil. Şu andan itibaren tam gaz gideceğiz." hayal kırıklığını dile getirdi ve sınıfında altıncı sıraya geriledi.

Ekipler bu öğleden sonra sabah etaplarını bir kez daha geçerek günü tamamlayacaklar.