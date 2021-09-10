Yunanistan Rallisi: Rovanpera, Cuma günü Tanak ve Ogier'in hemen önünde lider
Kalle Rovanpera, Akropol Rallisi'nde liderliğini sürdürerek cuma gününü ilk sırada tamamladı ancak Ott Tanak ve şampiyona lideri Sebastien Ogier onun hemen arkasında takibi sürdürüyorlar.
Toyota sürücüsü bugün öğleden sonra gerçekleştirilen iki etapta 4. ve 2. olurken o etaplarda sırasıyla Ogier ve Tanak en hızlı isimler oldular.
Rovanpera, ilk 6 etabın ardından ralliyi 1 saat 1 dakika 57.1 sn ile ilk sırada götürürken Tanak onun 3.7 sn arkasında yer alıyor. Ogier ise Tanak'ın sadece 0.2 sn gerisinde 3. sırada bulunuyor.
Hyundai'dan Dani Sordo sağlam bir sürüşle dördüncü olurken günü liderin 23.9 sn gerisinde tamamladı. Onu M-Sport'tan Adrien Fourmaux ve Gus Greensmith takip ettiler.
Vites kutusu sorunu yaşamaya devam eden Elfyn Evans, puan potası dışında kalmaya devam etti. Evans şimdiden 4 saat 46 dk ile WRC ve WRC3 pilotlarının da gerisinde 16. sırada yer alıyor.
Benzer şekilde direksiyon sorunu yaşayan Thierry Neuville de çok geriye düştü ve 18. sırada yer alıyor.
İki kez lastik patlatan Pierre-Louis Loubet, 6. etapta bir yerde yol dışına çıkarak tehlikeli bir yerde kaldı. Loubet, seyircilerin yardımıyla yola dönmeye çalışırken çok fazla zaman kaybetti ve organizatörler bir ara seansı kırmızı bayrakla durdurmak zorunda kaldılar.
WRC2 sınıfında TOKSPORT WRT pilotları Marco Bulacia ve Andreas Mikkelsen ilk iki sırada yer alırken genel klasmanda 7. ve 8. oldular.
Akropol Rallisi'nde yarın 7-12. etaplar koşulacak.
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Toplam süre
|Fark
|Ara
|1
| Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|1:01'57.100
|2
| Ott Tanak
Martin Jarveoja
|1:02'00.800
|3.700
|3.700
|3
| Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|1:02'01.000
|3.900
|0.200
|4
| Dani Sordo
Candido Carrera
|1:02'11.000
|13.900
|10.000
|5
| Adrien Fourmaux
Renaud Jamoul
|1:02'51.300
|54.200
|40.300
|6
| Gus Greensmith
Chris Patterson
|1:03'20.400
|1'23.300
|29.100
|7
| Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|1:04'00.500
|2'03.400
|40.100
|8
| Elfyn Evans
Scott Martin
|1:04'33.800
|2'36.700
|33.300
|9
| Marco Bulacia
Marcelo Der
|1:04'38.000
|2'40.900
|4.200
|10
| Andreas Mikkelsen
Elliott Edmondson
|1:04'43.400
|2'46.300
|5.400
|11
| Chris Ingram
Ross Whittock
|1:04'49.800
|2'52.700
|6.400
|12
| Kajetan Kajetanowicz
Maciek Szczepaniak
|1:05'00.200
|3'03.100
|10.400
|13
| Emil Lindholm
Reeta Hämäläinen
|1:05'03.300
|3'06.200
|3.100
|14
| Yohan Rossel
Alexandre Coria
|1:05'16.600
|3'19.500
|13.300
|15
|Fabrizio Zaldivar
Carlos delBarrio
|1:06'29.800
|4'32.700
|1'13.200
|16
| Nikolay Gryazin
Konstantin Aleksandrov
|1:06'33.100
|4'36.000
|3.300
|17
|Georg Linnamäe
James Morgan
|1:06'42.000
|4'44.900
|8.900
|18
| Sean Johnston
Alexander Kihurani
|1:07'34.300
|5'37.200
|52.300
|19
| Martin Prokop
Michal Ernst
|1:08'03.100
|6'06.000
|28.800
|20
|Giorgos Kehagias
Marios Tsaousoglou
|1:08'21.300
|6'24.200
|18.200
|21
|Simos Galatariotis
Antonis Ioannou
|1:09'12.800
|7'15.700
|51.500
|22
| Jourdan Serderidis
Frédéric Miclotte
|1:09'42.500
|7'45.400
|29.700
|23
|Vassileios Velanis
Ioannis Velanis
|1:09'44.800
|7'47.700
|2.300
|24
| Paulo Nobre
Gabriel Morales
|1:10'03.700
|8'06.600
|18.900
|25
|Leo Crazy
Tom Woodburn
|1:10'17.700
|8'20.600
|14.000
|26
|Panagiotis Hatzitsopanis
Nikolaos Petropoulos
|1:11'01.400
|9'04.300
|43.700
|27
|Roustemis Panagiotis
Konstantinos Nikolopoulos
|1:11'07.700
|9'10.600
|6.300
|28
|Petros Panteli
Pambos Laos
|1:11'56.100
|9'59.000
|48.400
|29
|Miguel Díaz-Aboitiz
Diego Sanjuan
|1:13'31.600
|11'34.500
|1'35.500
|30
|Yannick Panagiotis
Valérie Panagiotis
|1:15'48.500
|13'51.400
|2'16.900
|31
|Ioannis Plagos
Alkis Rentis
|1:16'13.600
|14'16.500
|25.100
|32
|Nikolaos Ziovas
Christos Kouzionis
|1:16'32.500
|14'35.400
|18.900
|33
| Efthimios Halkias
Andreas Vigkos
|1:19'13.400
|17'16.300
|2'40.900
|34
|Filip Pyck
Peter Dehouck
|1:20'42.900
|18'45.800
|1'29.500
|35
|Epaminondas Karanikolas
George Vassilakis
|1:24'07.200
|22'10.100
|3'24.300
|36
| Carlo Covi
Michela Lorigiola
|1:33'41.900
|31'44.800
|9'34.700
|37
|Dionyssis Spanos
Sotiris Gotovos
|1:35'42.500
|33'45.400
|2'00.600
|38
|Stephanos Theocharopoulos
Giorgos Kotsalis
|1:36'16.400
|34'19.300
|33.900
|39
|Louis Papageorgiou
Vassileios Kougias
|1:37'11.300
|35'14.200
|54.900
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