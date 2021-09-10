Yunanistan Rallisi: Rovanpera, Cuma günü Tanak ve Ogier'in hemen önünde lider

Toyota sürücüsü bugün öğleden sonra gerçekleştirilen iki etapta 4. ve 2. olurken o etaplarda sırasıyla Ogier ve Tanak en hızlı isimler oldular.

Rovanpera, ilk 6 etabın ardından ralliyi 1 saat 1 dakika 57.1 sn ile ilk sırada götürürken Tanak onun 3.7 sn arkasında yer alıyor. Ogier ise Tanak'ın sadece 0.2 sn gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Hyundai'dan Dani Sordo sağlam bir sürüşle dördüncü olurken günü liderin 23.9 sn gerisinde tamamladı. Onu M-Sport'tan Adrien Fourmaux ve Gus Greensmith takip ettiler.

Vites kutusu sorunu yaşamaya devam eden Elfyn Evans, puan potası dışında kalmaya devam etti. Evans şimdiden 4 saat 46 dk ile WRC ve WRC3 pilotlarının da gerisinde 16. sırada yer alıyor.

Benzer şekilde direksiyon sorunu yaşayan Thierry Neuville de çok geriye düştü ve 18. sırada yer alıyor.

İki kez lastik patlatan Pierre-Louis Loubet, 6. etapta bir yerde yol dışına çıkarak tehlikeli bir yerde kaldı. Loubet, seyircilerin yardımıyla yola dönmeye çalışırken çok fazla zaman kaybetti ve organizatörler bir ara seansı kırmızı bayrakla durdurmak zorunda kaldılar.

WRC2 sınıfında TOKSPORT WRT pilotları Marco Bulacia ve Andreas Mikkelsen ilk iki sırada yer alırken genel klasmanda 7. ve 8. oldular.

Akropol Rallisi'nde yarın 7-12. etaplar koşulacak.