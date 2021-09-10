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WRC / Yunanistan Rallisi Etap raporu

Yunanistan Rallisi: Rovanpera, Cuma günü Tanak ve Ogier'in hemen önünde lider

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Kalle Rovanpera, Akropol Rallisi'nde liderliğini sürdürerek cuma gününü ilk sırada tamamladı ancak Ott Tanak ve şampiyona lideri Sebastien Ogier onun hemen arkasında takibi sürdürüyorlar.

Yunanistan Rallisi: Rovanpera, Cuma günü Tanak ve Ogier'in hemen önünde lider

Toyota sürücüsü bugün öğleden sonra gerçekleştirilen iki etapta 4. ve 2. olurken o etaplarda sırasıyla Ogier ve Tanak en hızlı isimler oldular.

Rovanpera, ilk 6 etabın ardından ralliyi 1 saat 1 dakika 57.1 sn ile ilk sırada götürürken Tanak onun 3.7 sn arkasında yer alıyor. Ogier ise Tanak'ın sadece 0.2 sn gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Hyundai'dan Dani Sordo sağlam bir sürüşle dördüncü olurken günü liderin 23.9 sn gerisinde tamamladı. Onu M-Sport'tan Adrien Fourmaux ve Gus Greensmith takip ettiler.

Vites kutusu sorunu yaşamaya devam eden Elfyn Evans, puan potası dışında kalmaya devam etti. Evans şimdiden 4 saat 46 dk ile WRC ve WRC3 pilotlarının da gerisinde 16. sırada yer alıyor.

Benzer şekilde direksiyon sorunu yaşayan Thierry Neuville de çok geriye düştü ve 18. sırada yer alıyor.

 

İki kez lastik patlatan Pierre-Louis Loubet, 6. etapta bir yerde yol dışına çıkarak tehlikeli bir yerde kaldı. Loubet, seyircilerin yardımıyla yola dönmeye çalışırken çok fazla zaman kaybetti ve organizatörler bir ara seansı kırmızı bayrakla durdurmak zorunda kaldılar.

WRC2 sınıfında TOKSPORT WRT pilotları Marco Bulacia ve Andreas Mikkelsen ilk iki sırada yer alırken genel klasmanda 7. ve 8. oldular.

Akropol Rallisi'nde yarın 7-12. etaplar koşulacak.

Sıra Pilot / Co-pilot Toplam süre Fark Ara
1 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		1:01'57.100    
2 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		1:02'00.800 3.700 3.700
3 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		1:02'01.000 3.900 0.200
4 Spain Dani Sordo
Candido Carrera 		1:02'11.000 13.900 10.000
5 France Adrien Fourmaux
Belgium Renaud Jamoul 		1:02'51.300 54.200 40.300
6 United Kingdom Gus Greensmith
United Kingdom Chris Patterson 		1:03'20.400 1'23.300 29.100
7 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe 		1:04'00.500 2'03.400 40.100
8 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		1:04'33.800 2'36.700 33.300
9 Bolivia Marco Bulacia
Marcelo Der 		1:04'38.000 2'40.900 4.200
10 Norway Andreas Mikkelsen
United Kingdom Elliott Edmondson 		1:04'43.400 2'46.300 5.400
11 Chris Ingram
Ross Whittock 		1:04'49.800 2'52.700 6.400
12 Poland Kajetan Kajetanowicz
Poland Maciek Szczepaniak 		1:05'00.200 3'03.100 10.400
13 Finland Emil Lindholm
Reeta Hämäläinen 		1:05'03.300 3'06.200 3.100
14 France Yohan Rossel
Alexandre Coria 		1:05'16.600 3'19.500 13.300
15 Fabrizio Zaldivar
Spain Carlos delBarrio 		1:06'29.800 4'32.700 1'13.200
16 Russian Federation Nikolay Gryazin
Konstantin Aleksandrov 		1:06'33.100 4'36.000 3.300
17 Georg Linnamäe
United Kingdom James Morgan 		1:06'42.000 4'44.900 8.900
18 United States Sean Johnston
Alexander Kihurani 		1:07'34.300 5'37.200 52.300
19 Czech Republic Martin Prokop
Michal Ernst 		1:08'03.100 6'06.000 28.800
20 Giorgos Kehagias
Marios Tsaousoglou 		1:08'21.300 6'24.200 18.200
21 Simos Galatariotis
Antonis Ioannou 		1:09'12.800 7'15.700 51.500
22 Greece Jourdan Serderidis
Frédéric Miclotte 		1:09'42.500 7'45.400 29.700
23 Vassileios Velanis
Ioannis Velanis 		1:09'44.800 7'47.700 2.300
24 Brazil Paulo Nobre
Brazil Gabriel Morales 		1:10'03.700 8'06.600 18.900
25 Leo Crazy
Tom Woodburn 		1:10'17.700 8'20.600 14.000
26 Panagiotis Hatzitsopanis
Nikolaos Petropoulos 		1:11'01.400 9'04.300 43.700
27 Roustemis Panagiotis
Konstantinos Nikolopoulos 		1:11'07.700 9'10.600 6.300
28 Petros Panteli
Pambos Laos 		1:11'56.100 9'59.000 48.400
29 Miguel Díaz-Aboitiz
Diego Sanjuan 		1:13'31.600 11'34.500 1'35.500
30 Yannick Panagiotis
Valérie Panagiotis 		1:15'48.500 13'51.400 2'16.900
31 Ioannis Plagos
Alkis Rentis 		1:16'13.600 14'16.500 25.100
32 Nikolaos Ziovas
Christos Kouzionis 		1:16'32.500 14'35.400 18.900
33 Efthimios Halkias
Andreas Vigkos 		1:19'13.400 17'16.300 2'40.900
34 Filip Pyck
Peter Dehouck 		1:20'42.900 18'45.800 1'29.500
35 Epaminondas Karanikolas
George Vassilakis 		1:24'07.200 22'10.100 3'24.300
36 Carlo Covi
Michela Lorigiola 		1:33'41.900 31'44.800 9'34.700
37 Dionyssis Spanos
Sotiris Gotovos 		1:35'42.500 33'45.400 2'00.600
38 Stephanos Theocharopoulos
Giorgos Kotsalis 		1:36'16.400 34'19.300 33.900
39 Louis Papageorgiou
Vassileios Kougias 		1:37'11.300 35'14.200 54.900
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