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Evans sakatlığının iyileşmesinin ardından WRC Monte Carlo testine hazırlanıyor

Elfyn Evans, bir bisiklet kazasında aldığı yaraların iyileşmesinin ardından önümüzdeki hafta Dünya Ralli Şampiyonası Monte Carlo Rallisi ön testinde Toyota koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

Tom Howard
Editör Tom Howard
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Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT

Geçen yılın şampiyona ikincisi, törenden önceki günlerde bisikletten inerken kaburgalarını incittikten sonra aralık ayında Bakü'de düzenlenen FIA ödül törenine katılamadı. Sonuç olarak Evans, iyileşme sürecini tamamlarken geçen ay Finlandiya'daki bazı sürüş günlerini kaçırdı.

Evans geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşam Bakü'de düzenlenecek olan FIA ödül törenine katılamayacağım ve 2023 sezonunun bitişini kutlayamayacağım için üzgünüm. Ne yazık ki birkaç gün önce bisikletimden düşerek kaburgalarımı incittim ve uçmamam tavsiye edildi. Umarım herkes iyi bir gece geçirir, özellikle de bu gece epeyce ödül toplayacak olan TGR takım arkadaşlarım." dedi.

Ancak Galli pilot GR Yaris'in direksiyonuna geri dönmeye hazırlanıyor. 25-28 Ocak tarihlerinde Monte Carlo'da yapılacak sezon açılışı öncesinde gelecek haftaki test için dünya şampiyonasını kazanan ekibe katılacak.

WRC.com'a konuşan Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala, "Test programında herhangi bir değişiklik yapmadık."

"Plan aynı, Elfyn diğer sürücülerle birlikte test yapacak. Geçen ay Finlandiya'da bazı sürüşleri kaçırdı. Bu sürüşler daha çok Finlandiya'daki iyi koşullarda sürücülerin erkenden İsveç'teki yarışa hazırlanmaları için bir fırsattı."

Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Toyota GR Yaris Rally1

"Çok fazla şey kaçırdığını düşünmüyorum. Taka [Katsuta] gününü kullanabildi. Şimdi Elfyn yarış öncesi teste geri dönebilir ve sezonun başlangıcına hazır olduğundan emin olabilir." dedi.

2023 şampiyonluğunu takım arkadaşı Kalle Rovanpera'ya kaptırdıktan sonra, geçen yılki sezonda Rovanpera'nın galibiyet sayısını yakalayan Evans'ın, Rovanpera'nın sadece yarı zamanlı bir sezon geçirme kararının ardından daha da güçlenen şansıyla birlikte 2024 şampiyonluğu için favoriler arasında yer alması bekleniyor.

Toyota'nın Monte Carlo'ya üç Rally1 katılımıyla gelmesi beklenirken, Evans'a Takamoto Katsuta ve Monte Carlo'nun rekor galibi Sebastien Ogier eşlik edecek.

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