Evans sakatlığının iyileşmesinin ardından WRC Monte Carlo testine hazırlanıyor
Elfyn Evans, bir bisiklet kazasında aldığı yaraların iyileşmesinin ardından önümüzdeki hafta Dünya Ralli Şampiyonası Monte Carlo Rallisi ön testinde Toyota koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.
Geçen yılın şampiyona ikincisi, törenden önceki günlerde bisikletten inerken kaburgalarını incittikten sonra aralık ayında Bakü'de düzenlenen FIA ödül törenine katılamadı. Sonuç olarak Evans, iyileşme sürecini tamamlarken geçen ay Finlandiya'daki bazı sürüş günlerini kaçırdı.
Evans geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşam Bakü'de düzenlenecek olan FIA ödül törenine katılamayacağım ve 2023 sezonunun bitişini kutlayamayacağım için üzgünüm. Ne yazık ki birkaç gün önce bisikletimden düşerek kaburgalarımı incittim ve uçmamam tavsiye edildi. Umarım herkes iyi bir gece geçirir, özellikle de bu gece epeyce ödül toplayacak olan TGR takım arkadaşlarım." dedi.
Ancak Galli pilot GR Yaris'in direksiyonuna geri dönmeye hazırlanıyor. 25-28 Ocak tarihlerinde Monte Carlo'da yapılacak sezon açılışı öncesinde gelecek haftaki test için dünya şampiyonasını kazanan ekibe katılacak.
WRC.com'a konuşan Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala, "Test programında herhangi bir değişiklik yapmadık."
"Plan aynı, Elfyn diğer sürücülerle birlikte test yapacak. Geçen ay Finlandiya'da bazı sürüşleri kaçırdı. Bu sürüşler daha çok Finlandiya'daki iyi koşullarda sürücülerin erkenden İsveç'teki yarışa hazırlanmaları için bir fırsattı."
Photo by: Toyota Racing
Toyota GR Yaris Rally1
"Çok fazla şey kaçırdığını düşünmüyorum. Taka [Katsuta] gününü kullanabildi. Şimdi Elfyn yarış öncesi teste geri dönebilir ve sezonun başlangıcına hazır olduğundan emin olabilir." dedi.
2023 şampiyonluğunu takım arkadaşı Kalle Rovanpera'ya kaptırdıktan sonra, geçen yılki sezonda Rovanpera'nın galibiyet sayısını yakalayan Evans'ın, Rovanpera'nın sadece yarı zamanlı bir sezon geçirme kararının ardından daha da güçlenen şansıyla birlikte 2024 şampiyonluğu için favoriler arasında yer alması bekleniyor.
Toyota'nın Monte Carlo'ya üç Rally1 katılımıyla gelmesi beklenirken, Evans'a Takamoto Katsuta ve Monte Carlo'nun rekor galibi Sebastien Ogier eşlik edecek.
Resmi: Rovanpera 2024'te WRC'de yarım sezon yarışacak
Resmi: Rovanpera 2024'te WRC'de yarım sezon yarışacak Resmi: Rovanpera 2024'te WRC'de yarım sezon yarışacak
Rovanpera'nın Şili için hedefi sadece Evans'ı geçmek
Rovanpera'nın Şili için hedefi sadece Evans'ı geçmek Rovanpera'nın Şili için hedefi sadece Evans'ı geçmek
Evans: "WRC'nin efsaneleri Vatanen ve Salonen'i yakalamak çılgınca'"
Evans: "WRC'nin efsaneleri Vatanen ve Salonen'i yakalamak çılgınca'" Evans: "WRC'nin efsaneleri Vatanen ve Salonen'i yakalamak çılgınca'"
Ogier, Toyota ile Sardunya Rallisi'ne katılacak
Ogier, Toyota ile Sardunya Rallisi'ne katılacak Ogier, Toyota ile Sardunya Rallisi'ne katılacak
WEC Spa: Ferrari pist sınırı ihlali nedeniyle pole'ü kaybetti, pole pozisyonu Toyota'ya gitti!
WEC Spa: Ferrari pist sınırı ihlali nedeniyle pole'ü kaybetti, pole pozisyonu Toyota'ya gitti! WEC Spa: Ferrari pist sınırı ihlali nedeniyle pole'ü kaybetti, pole pozisyonu Toyota'ya gitti!
Rovanpera: "Araç ayarları konusunda daha iyi olmalıyım"
Rovanpera: "Araç ayarları konusunda daha iyi olmalıyım" Rovanpera: "Araç ayarları konusunda daha iyi olmalıyım"
Son Haberler
Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor
Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor
Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"
Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek" Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"
Marquez: "Ducati'ye beklediğimden daha hızlı adapte oldum"
Marquez: "Ducati'ye beklediğimden daha hızlı adapte oldum" Marquez: "Ducati'ye beklediğimden daha hızlı adapte oldum"
Tost: "Verstappen'in takım arkadaşları 'ikinci pilottan' öteye gidemez"
Tost: "Verstappen'in takım arkadaşları 'ikinci pilottan' öteye gidemez" Tost: "Verstappen'in takım arkadaşları 'ikinci pilottan' öteye gidemez"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar