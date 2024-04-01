Rovanpera, WRC Safari'si hakkında: "Daha iyisini yapamazdık"

Rovanpera ve yardımcı pilot Jonne Halttunen WRC'nin en zorlu etkinliğini kusursuz bir performansla kazandılar.

Bu yıl kısmi bir sezonda yarışan iki Dünya Şampiyonu, 19 zorlu çakıl etabın 7'sini kazandı ancak en önemlisi, herhangi bir patlak, kaza veya mekanik sorundan kaçınan tek Rally1 çifti oldu.

Rovanpera, "Galibiyet elde etmek her zaman özeldir."

"Bu etkinlik çok zorlu ve aynı zamanda Toyota için efsaneviydi. Burada her zaman iyiydik ve bunu yapmaya devam ediyoruz."

"Burada Afrika'da dedikleri gibi: 'Öndeki araç her zaman bir Toyota'dır'."

"Ekibe büyük bir teşekkür borçluyum, herkes aracın bu kadar iyi çalışması için büyük çaba sarf etti. Bence ben ve Jonne iyi bir iş çıkardık, yaptığımızdan daha iyisini yapamazdık. Tüm hafta sonu boyunca hiçbir sorun yaşamadık ve akıllıca bir sürüş oldu."

Kazananlar Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

"Bu rallide böyle bitirirseniz büyük bir rahatlama yaşarsınız çünkü tüm hafta sonu boyunca sadece sürücülerle mücadele etmiyorsunuz, koşullarla da mücadele ediyorsunuz."

"Araçta ve lastiklerde hiç sorun yaşamadık, bu yüzden bu rallide daha akıllıca sürüş yapabileceğimizi düşünmüyorum. Hızlıydık ama mesele bu değildi, bunu iyi kullandık." dedi.

Bu zafer Rovanpera'nın ve Toyota'nın 2024 sezonundaki ilk zaferi olurken, Japon markanın 2021'de WRC'ye geri dönmesinden bu yana Kenya'da art arda dört galibiyete ulaşan hakimiyetini de sürdürdü.

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala, "Bu sezonki ilk galibiyetimiz, daha önceki birkaç tur biraz zorlu geçti ve şimdi burada şık bir şekilde zafer elde ettik."

"Kalle'nin ralliyi başından beri domine ettiğini ve çok akıllıca bir yaklaşımı olduğunu söylemeliyim. Hem takımın bu kadar iyi bir araç üretmesi hem de kendisinin sürüş tarzı sayesinde hafta sonu boyunca herhangi bir sorun yaşamadı." dedi.