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WRC / Yunanistan Rallisi Yarış raporu

Yunanistan Rallisi: Rovanpera kariyerinin ikinci zaferini 42 saniye farkla kazandı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Yunanistan Rallisi'nde zafer Toyota'nın genç yeteneği Kalle Rovanpera'nın oldu.

Yunanistan Rallisi: Rovanpera kariyerinin ikinci zaferini 42 saniye farkla kazandı!

Estonya'da gerçekleştirilen rallide harika bir performans gösteren Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, uzun yıllar sonra WRC takvimine geri dönen Yunanistan'daki zorlu etaplara da çok iyi adapte oldu.

Cuma günü aldığı liderliği bir daha hiç bırakmayan Rovanpera, pazar sabahı yapılan ilk etapta yine kusursuz bir performans sergiledi ve galibiyet yolunda önemli bir adım attı.

Hafta sonunun son etabı öncesinde farkı 35 saniyeye kadar çıkarmıştı ve ralliyi kazanması için aracı sağ salim bitiş çizgisine getirmesi yetecekti. Toyota sürücüsü son etapta sürprize izin vermedi ve etabı sorunsuz şekilde geçerek 42 saniye farkla galibiyete uzandı.

Henüz daha 20 yaşında olan Fin sürücü, son üç rallide ikinci galibiyetine uzandı ve son yarışlardaki başarılı grafiğini sürdürmüş oldu.

Fin sürücü aynı zamanda ralliyi kazanmakla kalmadı, fazladan beş puanın verildiği Güç Etabını da kazandı ve hafta sonunu 30 puanla tamamlamış oldu.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: Toyota Racing

Hyundai sürücüsü Ott Tanak, rallinin başından itibaren Rovanpera'nın en yakın takipçisiydi ve zaman zaman daha iyi bir sürüş çıkarsa da, genel olarak aradaki farkın açılmasına engel olamadı.

Tanak buna rağmen etabı ikinci sırada tamamladı ve podyuma geri dönmüş oldu. Hyundai sürücüsü, bu yılki üçüncü podyumunu yakaladı. 

Ayrıca, Güç Etabı'nı beşinci sırada tamamlayarak fazladan bir puan da kazandı.

Şampiyona lideri Sebastien Ogier, ilk gün etaplara ilk başlayan isimdi ve dezavantajlı durumdaydı. İlerleyen etaplarda yaşadığı zorluklara rağmen kaybı minimuma indiren Ogier, ralliyi üçüncü sırada tamamlayarak bitime üç ralli kala şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Fransız sürücü, bu yılki altıncı podyumunu yakalarken, Güç Etabı'nı üçüncü bitirmesi sayesinde üç puan daha aldı.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: Toyota Racing

Dani Sordo, yaşadığı sorunlar ve olaylara rağmen ralliyi dördüncü sırada tamamlayarak Hyundai'ye değerli puanlar getirdi.

İlk gün yaşadığı vites kutusu problemleri nedeniyle ilk onun dışına düşen Elfyn Evans, final etabında Adrien Fourmaux'u geçti ve ralliyi altıncı bitirdi. Aynı zamanda Güç Etabı'nı da ikinci bitirerek fazladan dört puan kazandı.

Fourmaux, son gün yaşadığı sorunlar ve aldığı cezanın ardından ralliyi yedinci sırada bitirirken, ilk gün aldığı zaman cezası nedeniyle mücadeleden kopan Thierry Neuville, son etapta Andreas Mikkelsen'i geçerek sekizinci oldu.

Neuville, Güç Etabını dördüncü bitirdi ve fazladan iki puan almayı başardı. 

WRC2'de zafer Andreas Mikkelsen'in olurken Marco Bulacia ikinci oldu.

Bu sonuçların ardından Ogier, şampiyonada puanını 180'e çıkarırken, Evans 136, Neuville 130 ve Rovanpera 129 puana sahip.

WRC'de sezonun bir sonraki rallisi 1-3 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da yapılacak.

Etap galipleri

13. etap: Finland K. Rovanperä

14. etap: Estonia O. Tänak

15. etap: Finland K. Rovanperä

Güç etabı sıralama:

1.  K. Rovanperä (5 puan)
2.  E. Evans (4 puan)
3.  S. Ogier (3 puan)
4.  T. Neuville (2 puan)
5.  O. Tänak (1 puan)

Greece Yunanistan Rallisi sonucu:

Andreas Mikkelsen, Elliott Edmondson, Toksport WRT Skoda Fabia Rally2 evo

Andreas Mikkelsen, Elliott Edmondson, Toksport WRT Skoda Fabia Rally2 evo

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

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Yunanistan Rallisi: Rovanpera son etap öncesi farkı 35 saniyeye çıkardı

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Yunanistan Rallisi: Rovanpera son etap öncesi farkı 35 saniyeye çıkardı
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