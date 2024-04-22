Evans: "Yeni puan sistemi verdiğimiz mücadeleyi ödüllendirmiyor"

Toyota pilotu, 2024 sezonunda uygulamaya geçirilen yeni WRC puan sistemini en çok eleştirenler arasında yer alıyordu. Hırvatistan Rallisi'ni takım arkadaşı Sebastien Ogier'in arkasında ikinci olduktan sonra konuyu tekrar gündeme getirdi.

Evans hafta sonundan 19 puanla ayrıldı. Cumartesi günü ikinci bitirdiği için 15 puan alırken, 'Süper Pazar' klasmanından üç ve Power Stage'den bir puan aldı.

Evans, yarışı üçüncü sırada bitiren rakibi Thierry Neuville ile aynı puanı toplayarak şampiyona puan durumunda Hyundai sürücüsüyle puan farkını korudu.

Puan sistemindeki bir başka tuhaflık da Ott Tanak'ın dördüncü bitirdiği rallide, Hırvatistan Rallisi'ni kazananı Ogier'den sadece bir puan az alarak hafta sonunu 20 puanla noktalaması oldu.

Evans, 18. etapta yaptığı hataya kadar ralli boyunca Neuville ve Ogier ile galibiyet için "mega" bir mücadeleye girdikten sonra, çabalarının yeterince ödüllendirilmediğini söyledi.

Autosport tarafından galibiyet için verdiği gergin mücadele sorulduğunda Evans, "Elbette Neuville ile aramızda geçen mücadeleden çok keyif aldım. Ama sonuçta harika bir hafta sonu geçirmiş olsak da, yeni puan sistemi göz önüne alındığında ödüllendirilmemişiz gibi hissettiriyor."

"Adrien [Fourmaux] rod kolunu değiştirmek için 15 dakika zaman kaybetti ama o 13 puan aldı. Biz ise 19 puan aldık ve Ott 20 puan aldı. Bu sonuca sevinmek zor. Podyumda herkesin aynı düşüncede olduğunu açıkça görebiliyorsunuz."

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Yeni puan sistemi FIA tarafından takip ediliyor. FIA yol sporları direktörü Andrew Wheatley'e göre sistemin sezonu tamamlaması amaçlanıyor.

Cuma günü yaptığı açıklamada Wheatley, "Kurallar yıldan yıla belirleniyor ve yıl içinde puan sistemini değiştirmek istiyorsanız, kayıtlı tüm yarışmacıların oybirliğiyle onayını almanız gerekiyor. Bunu yapmak inanılmaz derecede zor."

"Puan sisteminin amacı yıl boyunca mücadelenin devam etmesine izin vermek. Sonuçlarının ne olduğunu ve fırsatların neler olduğunu anlamak için sürekli olarak sistemi izliyoruz. Pazar günkü etabın sonunda sadece sürmek için etaba çıktığını söyleyen hiç kimsenin olduğunu sanmıyorum."

"Yeni puan sistemi şu ana kadar pazar günleri aksiyonu iyileştirerek hedefine ulaştı. Ancak spektrumun her iki tarafına doğru yorumlar alıyoruz. Sezon ortasında ya da sonunda hâlâ hedefe ulaşıp ulaşmadığımızı görmemiz gerekiyor." dedi.

Puan sistemiyle ilgili hayal kırıklıklarına ek olarak Evans, rakiplerinden daha sert lastikleri tercih ederek "büyük bir hata" yaptığını ve bunun 18. etapta zafer umutlarını sona erdiren hatasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Evans, "Bu sabah[pazar] yaptığım lastik seçimimden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Bu kadar cesur davranmak oldukça büyük bir hataydı."

"Koşullar beklediğimizden daha kötüydü ve yolun kirli olacağını biliyorduk ama bu kadar kötü olmasını beklemiyorduk."

"Tabii ki spin arka taraftaki sert lastik tercihinin bir sonucu olarak gerçekleşti. Bu yüzden bugün bu seçimle gitmek kesinlikle bir hataydı." dedi.