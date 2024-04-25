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Fourmaux: "Ford simülatörü M-Sport Puma performanslarını artırıyor"

M-Sport, Ford Performance'ın Amerika'daki simülatörünü kullanmanın faydalarını görüyor ve yapılan çalışmalar bu yıl Dünya Ralli Şampiyonası etkinliklerinde iyileştirmelere dönüşüyor.

Tom Howard
Tom Howard
Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Adrien Fourmaux, M-Sport Ford Puma Rally1'in geçen hafta sonu Hırvatistan'ın asfalt etaplarındaki performansının geliştirilmesinde ABD'deki son simülatör oturumlarının rol oynadığını vurguladı.

Ford şu anda WRC'de tam teşekküllü bir fabrika takımı olarak faaliyet göstermese de Puma'nın gelişimine katkı sağlamak için Amerika'daki Ford Performans Teknik Merkezi'nin simülatörüne erişimi de içeren M-Sport'un WRC programına destek sunuyor.

Fourmaux, simülatördeki seansların, Ocak ayında Monte Carlo'da yapılan ve beşinci bitirdiği yarıştan bu yana Puma'nın hızını geliştirmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Hırvatistan'da M-Sport, bu yıl araçtaki ilk görünür performans geliştirmesi olan yeni bir arka kanadı tanıttı. Fourmaux geçen hafta, 13 puan kazanmasına yardımcı olan etkileyici bir Power Stage zaferi de dahil olmak üzere iki etap galibiyeti elde etti.

Fourmaux Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Gerçekten çok mutluyum çünkü Monte Carlo'dan bu yana araçla gerçekten çok yol kat ettik."

"Araç asfaltta hiç iyi değildi, çok zorlanıyorduk ama simülatörde ve testte çok fazla geliştirme yaptık."

"Rallinin başında biraz arayış içindeydik ama en hızlı ikinci zamanı yaptığım Cuma öğleden sonra gerçekten iyi bir ayar buldum."

"Büyük bir adım attık ama hâlâ geliştirmemiz gereken şeyler var, biraz zaman kazanmak için bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu gerçekten olumlu ve çok daha yakınız. Tüm hafta sonu Ott ile mücadele ettik."

"Simülatö iyi çalışıyor ve araçla iyi bir iş çıkardığımız ve bu rallide çalıştığı için gerçekten memnunum."

M-Sport takım müdürü Richard Millener, simülatör erişiminin Toyota ve Hyundai gibi tam üretici destekli operasyonlarla mücadelesinde İngiliz takım için değerli bir kaynak olduğunu söylüyor. 

Millener Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Açıkçası bununla yapabileceğiniz şeylerin sadece belirli bir miktarı var ama test yönetmelikleri oldukça kısıtlı olduğu için teste çıkmadan önce biraz daha verimli olmamızı sağlıyor." 

"Ayrıca sürücülerin mühendisler ve tasarım ekibiyle biraz daha fazla geri bildirim almasını ve ne yapabileceğimiz konusunda sürekli düşünmelerini sağlıyor."

"Gerçekte asla denemeyeceğimiz bazı sıra dışı fikirler üretme ve neler olacağını görme konusunda size biraz daha fazla özgürlük veriyor."

"Bizi bu konularda desteklemeleri harika ama ralli, şu anda simülatörlerin tasarlandığı pist yarışlarından çok farklı olduğu için bazı sınırlamalar var."

"Bu, Ford'un bize sağladığı ve herkesin bilmediği ve şirket olarak bizim için değerini takdir etmediği yardımın bir parçası."

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