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Evans: "İsveç Rallisi öncesinde ileriye dönük iyi adımlar attık"

Toyota'dan Elfyn Evans, Dünya Ralli Şampiyonası'nın İsveç ayağı öncesinde kar üzerindeki hissiyatını iyileştirmek için "bazı iyi adımlar" atıldığına inanıyor.

Tom Howard
Editör Tom Howard
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Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Arctic Rallye

WRC'nin kar zeminde düzenlenen tek yarış olan İsveç Rallisi'ne hazırlanmak için şampiyonluk adayı Elfyn Evans, bu hafta yapılacak yarış öncesinde geçtiğimiz hafta sonu Finlandiya'da düzenlenen Arctic Lapland Rallisi'ne katıldı.

Evans, Toyota'dan takım arkadaşı Kalle Rovanpera'nın son etapta teknik bir arıza yaşamasının ardından Lapland'da zafere ulaştı. Rovanpera rallide son etap öncesinde Evans'ın yaklaşık bir dakika önünde yer alıyordu.

Evans Lapland'da iyi etap zamanları elde etse de, gelecek hafta İsveç'te yapacağı işler olduğunu kabul ediyor.

2020 İsveç Rallisi galibi Evans, "Rallinin bazı noktalarında iyi adımlar atmış olsak da hâlâ her şey tam hazır değil."

"Dürüst olmak gerekirse hâlâ belirli alanlarda araçla mücadele ediyorum."

"Bazı şeyler yolunda gidiyor ama diğerlerinde biraz daha zorlanıyorum. Başından beri karda bu araçla böyle bir durum var gibi görünüyor. Hâlâ yapılması gereken bazı işler var."

"Her zaman yapabileceğimiz şeyler var ve ben aracın belirli bir şekilde performans göstermesini seven bir sürücüyüm." dedi.

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT

Photo by: Toyota Racing

Evans, ikinci sırada başlayacağı İsveç Rallisi öncesinde karda hızlanma konusunda ilerleme kaydettiğini düşünüyor.

"Kar ve buz üzerinde sürüş benzersiz bir şey ve bu İsveç Rallisi'ni çok özel bir yarış haline getiriyor." 

"Daha önce İsveç'te iyi bir performans göstermiştim ve geçen yılki yarıştan bu yana araçla ilgili hislerimi geliştirmeye çalışıyorduk."

"Finlandiya'daki yarış İsveç'ten önce karda biraz zaman geçirmek için gerçekten faydalı oldu Bize birkaç şey deneme şansı verdi ve sanırım bazı iyi adımlar atmayı başardık."

"Ralli sırasında koşullar oldukça değişkenlik gösterebiliyor, etapların ikinci geçişinde çakıllar ortaya çıkıyor ve bu dikkat edilmesi gereken konu."

"Arkamızda hızlı sürücüler varken ikinci sıradan başlamak kolay olmayacak ama her zamanki gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve hafta sonundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız." dedi.

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