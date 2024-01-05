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Toyota Rally2 aracı Monte Carlo'da WRC'ye ilk kez katılacak

Toyota'nın yeni GR Yaris Rally2 aracı, FIA tarafından homologasyonunun onaylanmasının ardından bu ayın sonunda Monte Carlo sezon açılışında Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki ilk yarışına çıkacak.

Tom Howard
Editör Tom Howard
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Toyota GR Yaris Rally2

Japon marka, müşteri ralli otomobili pazarına katılmak için 2022 yılından bu yana GR Yaris'in Rally2 versiyonunu geliştiriyor.

Toyota GR Yaris Rally2'ye FIA tarafından homologasyon verilmesiyle, Skoda ve Citroen'in yanı sıra WRC'deki rakipleri Hyundai ve M-Sport Ford'a Rally2 arenasında katılacak.

GR Yaris Rally2 öncelikle müşteri takımları için geliştirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, Toyota'nın motor sporları araçları ile üretim araçları arasında ralli yarışması yoluyla bir köprü kurma yolunda ilk adımı atmasını sağlayacak otomobilin bu olmasını umuyor.

Otomobil ilk kez 2022'de Japonya Rallisi'nde görücüye çıktı ve o zamandan bu yana geçen yılın sonlarında başlayan FIA homologasyonu öncesinde kapsamlı bir geliştirme programından geçti.

Toyota, Rally2 otomobilini farklı zeminlerde ve farklı koşullarda test eden çok sayıda sürücüden çok sayıda geri bildirim aldı. Japon Ralli Şampiyonası da dahil olmak üzere 15.000 kilometreden fazla yol kat edildi.

Toyota GR Yaris Rally2

Photo by: Toyota

Toyota GR Yaris Rally2

Toyota'nın WRC takım patronu Jari-Matti Latvala, GR Yaris Rally2'nin geliştirilmesinde aktif bir rol oynadı. WRC rallilerini 18 kez kazanan Latvala geçen yılki Goodwood Festival of Speed'de aracı kullandı ve ardından Japonya'daki Hokkaido Rallisi'nde zafere ulaştı.

Hokkaido Rallisi'nde otomobille kazandığı zaferin ardından yaptığı konuşmada Latvala, "Her şeyden önce sürmesi çok kolay. Gelecekte bu otomobil geldiğinde her müşteri bu otomobile çok kolay adapte olabilecek." dedi.

İlk GR Yaris Rally2, bizzat Toyoda tarafından yönetilen ROOKIE Racing ekibine teslim edilecek.

Monte Carlo için katılımcı listesi henüz yayınlanmamış olsa da Toyota, dört takımla 25-28 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo'da WRC sezon açılışında aracı görücüye çıkaracağını açıkladı.

Toyota'nın WRC Challenge Programı mezunları Hikaru Kogure ve Yuki Yamamoto'nun bu yıl GR Yaris Rally2'nin direksiyonunda WRC2 yarışlarına katılacağı biliniyor.

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