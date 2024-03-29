WRC Safari Rallisi: Rovanpera lider, Tanak ve Lappi yarış dışı

Rovanpera, fabrika Toyota'sıyla günün altı etabında müthiş bir tempo tutturarak takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 56.9 saniye önünde günü noktaladı.

Takamoto Katsuta günü üçüncü sırada tamamlayarak [+1:00.8 saniye] Hyundai için kabus gibi geçen bir günün ardından geçici olarak gene klasmanda Toyota ilk üç sırada yer aldı.

Lappi öğleden önce Rovanpera'nın 15.5 saniye gerisindeyken şanzıman sorunu İsveç Rallisi galibinin gününün erken noktalanmasına neden oldu. Tanank, Lappi'nin yarış dışı kalmasının ardından geçici olarak ikinci sıraya çıktı. Ancak bir sonraki etapta Tanak da kaza yaptı ve yarış dışı kaldı.

Kalan tek Hyundai ile şampiyona lideri Thierry Neuville, üçüncü etapta bir lastik patlaması atlatarak cuma gününü M-Sport-Ford ikilisi Adrien Fourmaux [1:46.6 saniye] ve Gregoire Munster'in [+3:34.2 saniye] önünde dördüncü sırada [+1:07.3 saniye] tamamladı.

Cuma öğleden sonra koşullar sıcak kalmaya devam etti. Ancak açık gökyüzü yerini gri bulutlara bıraktı.

Rovanpera, Loldia [19.17km] etabının ikinci geçişinde üst üste dördüncü etap galibiyetini elde ederek sabahki etkileyici temposunu sürdürdü.

Fin pilot yine de çabasından çok memnun değildi ancak aynı zamanı yapan Toyota takım arkadaşları Evans ve Katsuta'yı geride bırakarak etabı 0.6 saniye farkla kazanmayı başardı. Hem Evans hem de Katsuta GR Yaris araçlarının yol tutuşundan çok daha memnunlardı.

Bu etap sonucu, en yakın rakibi değişmiş olsa da, Rovanpera'nın genel klasmanda farkı arttırdığı anlamına geliyordu.

Lappi beşinci etaba Rovanpera'nın 15.5 saniye gerisinde başladı ancak zafer umutları kısa sürede söndü. Fin pilot, zorlu çakıl etabının dokuzuncu kilometresinde şanzımanına zarar veren küçük bir darbe aldı ve aracını kenara çekmek zorunda kaldı.

Lappi'nin Hyundai takım arkadaşı Tanak, lider Rovanpera'nın 18.6 saniye gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Tanak etapta Rovanpera'dan 1.8 saniye daha yavaştı. Ancak takım arkadaşı Neuville'in i20 N aracında bu sabah patlattığı lastiğin ardından oluşan hasarın boyutu nedeniyle ekibinin servis sırasında aracı üzerinde çalışamadığını açıkladı.

Tanak, "Lappi'nin yarış dışı kalması utanç verici, büyük bir utanç. Bizim için yine zor bir etap oldu. Thierry'nin aracında o kadar çok çalışma yapıldı ki bizim aracımız üzerinde çalışamadılar. Bakalım kendimiz üzerinde çalışabilecek miyiz?" dedi.

Ekibine aracını tamir edebildiği için teşekkür eden Neuville, M-Sport Ford Puma'sında güçlü temposunun ilk sinyallerini veren Fourmaux'nun ardından etabın en hızlı beşinci ismi oldu.

Ancak, Hyundai'nin Safari Rallisi şanssızlığı altıncı etapta [Jeotermal, 13.12 km] tekrar ortaya çıktı ve bu kez Tanak'ın başı belaya girdi.

2019 dünya şampiyonu yolun ortasında duran bir kayaya çarparak i20N'inin ön kısmını havaya fırlattı ve ardından bir toprak yığınına çarptı. Tanak ve yardımcı sürücü Martin Jarveoja yara almazken, çarpma ikinci sırada yer alan Hyundai'lerinin direksiyonuna hasar verdi.

Tanak'ın yarış dışı kalması, Rovanpera'nın cuma günü etapları kazanma serisinin devam etmesinin ardından kendisine 46.4 saniyelik bir avantaj getirdi. Rovanpera kayalık etapta takım arkadaşı Katsuta'dan 4.5 saniye daha hızlıyken, Evans üç saniye daha yavaş kaldı.

Munster, Fourmaux ve Neuville'in önünde dördüncü en iyi zamanı yaparak temiz yoldan en iyi şekilde yararlandı.

Son etap başlamadan önce yağmur yağdı. Ancak ekipler 31.50 km'lik Kedong etabına başladıklarında koşullar oldukça kuruydu.

Rovanpera, günün etaplarını temiz bir şekilde tamamlamak için yol açıcı Neuville'den 4.4 saniye daha hızlı bir süre kaydederek bir kez daha Kenya'daki üstünlüğünü kanıtladı.

Evans, Katsuta'nın bir kavşağı kaçırmasının ardından ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

WRC2'de Toksport Skoda sürücüsü Gus Greensmith mide rahatsızlığıyla mücadele ederek günü yedinci sırada tamamladı [+6:51.3s]. İngiliz sürücü en yakın WRC2 rakibi Kejetan Kajetanowicz'e 3:23.0 saniye fark attı.

Safari Rallisi cumartesi günü 160.96 kilometrelik altı etabın geçilmesiyle devam edecek.