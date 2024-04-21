Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

Ogier ve co-pilotu Vincent Landais, Hyundai sürücüsü Neuville ve Evans'ın 18. etapta sorun yaşamasının ardından Hırvatistan Rallisi'nde liderliği aldı ve Power Stage'in sonrasında zafere ulaştı.

Ogier, yarı zamanlı yarıştığı 2024 sezonunun ilk galibiyetini Evans'ın 9.7 saniye önündenaldı. Neuville [+45.9saniye], 18. etapta yaptığı hata sonrasında üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Zafer mücadelesi cuma gününün ilk etabından itibaren üçlü bir mücadeleye dönüşürken, Neuville güçlü bir başlangıç yapmış ve liderliğe yükselmişti.

Evans yedinci etapta liderliği ele geçirmeyi başardı ancak Neuville günün son etabında Evans'tan daha iyi bir dereceyle gelerek günü genel klasmanda inanılmaz bir şekilde aynı sürede bitirdiler.

Ancak etabı, Ogier lider tamamladı ve Neuville-Evans ikilisiyle farkı 6.6 saniyeye indirdi.

Liderlik için verilen yoğun mücadele, beklenen şiddetli yağmurun yağmadığı ve lastik kararlarının etkili olduğu cumartesi günü de devam etti. Neuville'in yağmur beklentisiyle daha yumuşak lastikler kullanan Evans ve Ogier'e kıyasla daha sert lastikler kullanma kararının, gün sonunda daha doğru bir karar olduğu görüldü.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Liderlik cumartesi gününün sonunda Neuville'ın oldu. Evans yakın takibini sürdürürken Ogier'de bu ikiliden kopmadan son güne başlayacaktı.

Ancak mücadele pazar günü işler ilk iki sıradaki isim için tersine döndü. 18. etapta Evans spin atarak 19.6 saniye kaybetti. Neuville ise, yol kenarındaki bankete çıktı ve etapta 23.3 saniye kaybetti.

Yaşanan bu iki olay Ogier'e avantaj sağladı ve liderliği aldı. 19. etapta küçük bir hata yapmasına rağmen sekiz kez dünya şampiyonu 59. WRC zaferini ve 100. podyumunu elde etmeyi başardı.

Evans, Neuville ile aynı puanı toplamayı başardı. Evans, bu hafta dokuz etap galibiyeti alan şampiyona lideri Neuville'in altı puan gerisinde şampiyonayı sürdürüyor.

Hyundai'den Ott Tanak, genel klasmanda dördüncü [+58.6s] olmasına rağmen Ancak 'Süper Pazar' sıralamasında ikinci oldu. Ayrıca Power Stage'yi de ikinci tamamlayarak hafta sonundan 20 puanla ayrıldı.

Toyota'dan Takamoto Katsuta yarışı beşinci bitirdi [+1m55.5s]. Pazar günkü sıralamayı ilk sırada bitiren Japon pilot, Power Stage'den de iki puan daha alarak günü 9 puanla noktaladı.

M-Sport'tan Adrien Fourmaux, 18. etapta rod kolunu kırmasına neden olan hatasına kadar yarışı beşinci götürüyordu. Fourmaux pazar günü finişe ulaşarak cumartesi günü beşinci bitirdiği için sekiz puan hanesine yazdırabildi ve ardından Power Stage'i de kazanarak beş puan daha aldı. Bu hafta sonu topladığı puanlarla şampiyonadaki üçüncülüğünü korudu.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Andreas Mikkelsen, Hyundai ile çıktığı ikinci yarışı M-Sport'tan Gregoire Munster'in önünde altıncı olarak tamamladı.

WRC2'de Nikolay Gryazin, Citroen takım arkadaşı Yohan Rossel'den 38.2 saniye önünde rahat bir galibiyet aldı.