Ypres Rallisi: 10. etap, Breen'in kazası sonrası iptal edildi

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M-Sport sürücüsü günün ikinci etabında iyi bir tempo tutturmuştu ve o ana kadar en iyi zamana sahip Kalle Rovanpera ile neredeyse aynı zamanı yakalayabilecek gibiydi.

Ancak etabın 11. kilometresindeki bir sola dönüş esnasında virajı geniş alan Breen, yola dönemedi ve aracın bir hendeğe düşüp birkaç kez yuvarlanmasına engel olamadı. Araç ters bir şekilde durdu, ancak neyse ki Breen ve yardımcı sürücüsü Paul Nagle bir sorun olmadan araçtan inmeyi başardılar.

Ancak Breen ve Nagle'in araçtan inmesinden kısa süre sonra çimenlerde ufak bir yangın çıktı. Sürücülerin yanı sıra o bölgede bulunan ralli hayranları da yanlarındaki su şişelerini getirerek yangının söndürülmesine yardım ettiler.

Seyirciler aynı şekilde ters dönmüş Puma'nın ters çevrilmesine de yardım ettiler, bu sırada ralli hakemleri tarafından etap iptal edildi.

Breen'in hemen arkasından parkura çıkan takım arkadaşı Gus Greensmith'te yardım etmek için duraklayan isimler arasındaydı.

M-Sport takım patronu Richard Millener, "Görünüşe göre Breen hendeklerden birine düştü ve aracın devrilmesine engel olamadı."

"Büyük hayal kırıklığı yaşadık çünkü bu sabah tempomuz çok iyiydi." dedi.

Son üç yarışta üçüncü kez kaza yapan Breen, geçmişte farklı serilerde galibiyete ulaştığı Ypres Rallisi'nde şanssızlığını kıramadı.

Craig Breen, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: McKlein / Motorsport Images

M-Sport için 10. etap genel olarak sıkıntılıydı. Ralliyi beşinci sırada götüren Greensmith de bir sola dönüş esnasında hafifçe dışarı taştı ve lastik patlatmasının ardından ciddi zaman kaybetti.

Greensmith, "Frenlemeyi kaçırdım. Bir viraja girerken çok fazla hız yaptım ve ideal çizgiyi yakalayamadım, benim hatamdı."

"Az önce durduk ve Craig'in arabasının alev almadığından emin olduk, neyse ki her şeyi söndürdüler." dedi.